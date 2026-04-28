Lieto fine a Stilo: escursionista 32enne salvato nella notte sul Monte Consolino

La serata di ieri nel comune di Stilo è stata segnata da momenti di forte apprensione per la sorte di un giovane escursionista, conclusisi fortunatamente con un successo delle operazioni di soccorso. Intorno alle ore 20:50, è scattato l’allarme che ha mobilitato diverse unità d’emergenza della provincia reggina. Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Reggio Calabria sono intervenute prontamente per avviare la ricerca di una persona dispersa, un uomo di 32 anni che si era smarrito durante un’escursione sul territorio montano locale. La notizia del ritrovamento rappresenta un esempio di efficienza nella gestione delle emergenze territoriali, sottolineando l’importanza del coordinamento tra le diverse forze in campo e l’efficacia dei sistemi di localizzazione moderni.

Il protagonista della vicenda, dopo aver perso l’orientamento al termine della sua camminata, ha avuto la lucidità di contattare il NUE 112 (Numero Unico di Emergenza). La difficoltà principale è stata causata dal repentino sopraggiungere del buio, un fattore che ha reso impossibile per l’uomo individuare il sentiero corretto per il rientro. Nonostante la situazione di potenziale pericolo e la visibilità ridotta, il giovane escursionista è rimasto costantemente in contatto telefonico con la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco, un legame tecnico e psicologico che si è rivelato determinante per il monitoraggio delle sue condizioni e per il mantenimento della calma durante tutta la fase critica dei soccorsi.

Le coordinate della salvezza e il coordinamento tecnico dei soccorritori

Il successo dell’intervento è stato reso possibile grazie alla tecnologia e alla rapidità di esecuzione della macchina dei soccorsi. La Sala Operativa, una volta acquisito il contatto, è riuscita a effettuare il recupero delle coordinate della posizione del disperso, un dato fondamentale che ha permesso di restringere drasticamente l’area di ricerca in un territorio impervio. Immediatamente dopo la localizzazione virtuale, è stata attivata la squadra del Distaccamento di Monasterace insieme a una pattuglia dei Carabinieri di Stilo. Per garantire la massima copertura e competenza tecnica in ambiente montano, le autorità hanno contestualmente allertato il Soccorso Alpino, pronto a fornire il supporto necessario per le operazioni di recupero in zone difficilmente accessibili.

La sinergia tra i diversi corpi dello Stato ha permesso di accelerare i tempi di intervento. Mentre le squadre di terra si muovevano verso il punto indicato dai sistemi di posizionamento, la comunicazione costante tra la base e il trentaduenne ha assicurato che l’uomo non si spostasse ulteriormente, evitando di complicare le manovre di aggancio. Questo tipo di operazioni richiede una precisione millimetrica, specialmente quando le condizioni di luce sono nulle e il terreno presenta le insidie tipiche del Monte Consolino, caratterizzato da pendii ripidi e vegetazione che può trarre in inganno anche gli escursionisti più esperti.

Il ritrovamento nei pressi del Castello Normanno di Stilo

L’epilogo positivo della vicenda si è materializzato intorno alle ore 22:05, quando la persona è stata finalmente individuata e raggiunta. Il ritrovamento è avvenuto in una zona suggestiva ma pericolosa nelle ore notturne, ovvero in località Monte Consolino, a breve distanza dal celebre Castello Normanno di Stilo. I Vigili del Fuoco e i Carabinieri hanno operato congiuntamente per raggiungere fisicamente il disperso, verificando sul posto la sua incolumità. La localizzazione geografica dell’uomo ha confermato quanto la tecnologia GPS, integrata nelle procedure di emergenza della Sala Operativa, sia diventata uno strumento indispensabile per la salvaguardia della vita umana in contesti naturalistici.

Una volta raggiunto, il 32enne è apparso visibilmente sollevato ma provato dall’esperienza. I primi accertamenti hanno confermato che l’uomo si trovava in buone condizioni di salute, non avendo riportato ferite o traumi durante il periodo in cui era rimasto isolato sulla montagna. Dopo essersi assicurati della sua stabilità fisica, i soccorritori hanno provveduto alle operazioni di esfiltrazione dall’area montana. L’escursionista è stato successivamente accompagnato in zona sicura, lontano dai pericoli del sentiero che aveva smarrito poche ore prima, concludendo così una serata che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi senza il tempestivo intervento della rete di emergenza calabrese.