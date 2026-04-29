L’INAF al Napoli Comicon 2026: un viaggio nel cosmo tra fumetti, giochi e innovazione scientifica

L’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) parteciperà per la prima volta al Napoli Comicon, il salone internazionale della cultura pop che quest’anno celebra un importante traguardo. Concepito nel 1998, il Napoli Comicon è cresciuto nel corso degli anni, fino a dare vita a una seconda edizione annuale che si svolge a Bergamo dal 2023. L’edizione campana del 2026 sarà speciale, non solo per la presenza di numerosi ospiti ed editori del settore, ma anche per l’importante debutto dell’INAF, pronto a portare il pubblico in un affascinante viaggio attraverso il cosmo, intrecciando scienza, arte e intrattenimento.

Un viaggio immersivo nel cosmo

Lo stand dell’INAF si preannuncia come uno degli angoli più affascinanti della fiera, dove i visitatori potranno vivere un’esperienza interattiva unica. Grazie a postazioni dedicate, il pubblico avrà l’opportunità di scoprire i segreti della luce e dell’universo, utilizzando un spettroscopio per osservare il comportamento della luce emessa da corpi celesti lontani. Le spettacolari immagini della Via Lattea, realizzate a partire dai dati rilevati dalla missione spaziale Gaia, saranno messe in mostra per permettere a tutti di apprezzare la bellezza e la vastità del nostro universo.

Il set Lego della Via Lattea e il satellite Gaia

Un’ulteriore attrazione dello stand INAF sarà il set Lego della Via Lattea, che consentirà ai visitatori di esplorare e ricreare la nostra galassia attraverso il gioco. Questo set non solo sarà un’opportunità per divertirsi, ma offrirà anche un approfondimento sull’importante contributo del satellite Gaia nello studio della nostra galassia. Gaia, infatti, è riuscito a mappare miliardi di stelle, restituendo informazioni fondamentali per comprendere meglio la nostra posizione nell’universo e i movimenti stellari. Grazie a questo progetto, l’INAF intende sensibilizzare il pubblico sull’importanza della ricerca spaziale.

Creatività e illustrazione live con Maria Cristina Fortuna

Non solo scienza, ma anche arte. L’artista Maria Cristina Fortuna sarà presente con sessioni di illustrazione live, durante le quali realizzerà opere ispirate all’astronomia e al cosmo. Le sue illustrazioni prenderanno vita davanti agli occhi del pubblico, offrendo una visione unica e originale della bellezza dell’universo. Questo incontro tra scienza e arte è uno degli aspetti più affascinanti dell’esperienza che l’INAF propone, dimostrando come la creatività possa essere un veicolo potente per avvicinare le persone alla scienza.

Gadget esclusivi e fumetti: frammenti di cielo

Nel corso dell’evento, il pubblico potrà anche ricevere gadget esclusivi, tra cui fumetti dedicati alla serie Frammenti di Cielo. Questa serie, realizzata in collaborazione con esperti del settore, racconta storie ispirate al cosmo e alla scienza, mescolando fantasia e realtà in un viaggio emozionante e educativo. La distribuzione di questi fumetti rappresenta un modo per trasmettere, attraverso il linguaggio del fumetto, l’affascinante mondo della cosmologia e dell’astrofisica.

La ricerca spaziale in 10-15 minuti: incontra gli astrofisici

Un altro punto forte dello stand INAF sarà la possibilità di incontrare gli astrofisici che lavorano dietro le quinte della ricerca spaziale. In rapidi incontri di 10-15 minuti, i visitatori potranno scoprire da vicino le ultime novità in campo scientifico, ascoltando direttamente dai ricercatori storie e aneddoti sulle loro esperimentazioni. L’INAF non manca di proporre anche un’attività ludica pensata per i più giovani, ma non solo: il gioco da tavolo Pixel, sviluppato proprio dall’istituto, invita i partecipanti a entrare nei panni di astronomi e ad affrontare una sfida unica. Nel laboratorio A Caccia di Stelle: Sfida all’ultimo Pixel, i ragazzi dovranno elaborare i dati grezzi raccolti dai telescopi per ricostruire le immagini spettacolari del cosmo che siamo abituati ad ammirare. Questo gioco, che mescola scienza e divertimento, rappresenta un modo originale e coinvolgente per imparare a conoscere l’universo.

Osservare il Sole in tutta sicurezza

Infine, uno degli appuntamenti più affascinanti sarà l’opportunità di osservare il Sole in modo completamente sicuro, grazie all’utilizzo di un telescopio solare professionale. Sotto la guida esperta dei ricercatori dell’INAF, il pubblico potrà osservare da vicino i fenomeni che animano il cuore del nostro sistema solare: macchie solari e protuberanze solari. Questo laboratorio, intitolato Uno sguardo alla nostra stella: Il Sole come non l’avete mai visto, permetterà di scoprire i misteri magnetici e dinamici che governano la nostra stella, un’esperienza unica per appassionati di astronomia e curiosi di ogni età.

L’edizione 2026 del Napoli Comicon si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli appassionati di cultura pop, ma anche per coloro che vogliono scoprire la bellezza e la vastità dell’universo. Con l’importante partecipazione dell’INAF, il pubblico avrà la possibilità di esplorare il cosmo in modi nuovi e coinvolgenti, grazie a esperienze interattive, laboratori scientifici e un’offerta che spazia tra giochi, arte e divulgazione scientifica.