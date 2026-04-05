L’incredibile operazione con cui gli USA hanno salvato i due piloti dell’F-15 abbattuto in Iran: un miracolo strategico, tattico e umano

Nelle ultime ore, il mondo ha assistito a quello che molti analisti definiscono già come il più audace capitolo della storia militare moderna. Un’operazione di Combat Search and Rescue (CSAR) condotta dall’esercito degli Stati Uniti ha portato al recupero di due membri dell’equipaggio di un caccia F-15E Strike Eagle, abbattuto nei cieli dell’Iran sud-occidentale. La missione, caratterizzata da un livello di complessità tecnica e rischio umano quasi inimmaginabile, ha dimostrato una coordinazione millimetrica tra diverse branche delle forze armate, riuscendo nell’impresa di estrarre personale militare da una delle aree più ostili del pianeta senza subire perdite umane tra le fila americane.

L’abbattimento dell’F-15E e l’inizio dell’incubo in territorio iraniano

Tutto ha avuto inizio nella notte tra giovedì e venerdì, quando un F-15E Strike Eagle della U.S. Air Force è stato colpito dal fuoco nemico durante una missione operativa sopra il territorio iraniano. L’impatto è stato devastante e ha costretto il pilota e l’ufficiale addetto ai sistemi d’arma (WSO), un Colonnello di alto profilo, a un’eiezione d’emergenza immediata. Il velivolo, un gioiello tecnologico, si è schiantato al suolo venendo praticamente distrutto nell’impatto, lasciando i due militari soli e isolati dietro le linee nemiche, braccati dalle unità locali delle Guardie Rivoluzionarie (IRGC) e dai paramilitari Basij.

La situazione è apparsa subito disperata. Mentre il relitto bruciava nella pianura, i due membri dell’equipaggio si sono separati per aumentare le probabilità di sopravvivenza. Il primo pilota è stato recuperato in una prima, fulminea operazione tenuta inizialmente segreta per non compromettere la seconda missione. Il Colonnello, rimasto solo tra le insidiose montagne iraniane, ha dovuto fare affidamento esclusivamente sul proprio istinto e sul rigoroso addestramento SERE (Sopravvivenza, Evasione, Resistenza e Fuga).

L’addestramento SERE e la caccia all’uomo tra le montagne

Il navigatore americano ha messo in atto una strategia di evasione perfetta. Dopo essersi allontanato a piedi dal luogo dello schianto per evitare la cattura immediata, ha scalato una cresta elevata per ottenere una posizione di vantaggio visivo e tattico. Nascosto tra le rocce ad alta quota, sfuggendo alle pattuglie iraniane che si avvicinavano di ora in ora, ha atteso il momento propizio per attivare i propri dispositivi di localizzazione e un segnalatore d’emergenza. Questo segnale ha permesso al comando centrale statunitense di monitorare la sua posizione 24 ore su 24, dando il via alla pianificazione di quella che sarebbe diventata una missione di salvataggio leggendaria.

Le testimonianze raccolte sul campo e i video emersi dai social media locali mostrano scene di combattimenti brutali. Mentre le forze iraniane cercavano disperatamente di catturare l’ufficiale americano, le unità di terra statunitensi, infiltrate con una rapidità sbalorditiva, hanno ingaggiato il nemico. Le immagini documentano perdite significative tra i membri delle Guardie Rivoluzionarie e dei Basij, colpiti mentre tentavano di chiudere il cerchio attorno al fuggitivo.

Il miracolo tattico delle forze speciali e dei Pararescuemen (PJ)

Sotto l’ordine diretto del Presidente degli Stati Uniti, è stata mobilitata una flotta composta da decine di velivoli armati con le tecnologie più letali al mondo. Il cuore dell’operazione è stato affidato ai Pararescuemen dell’Aeronautica (PJ) e ad altre unità d’élite delle Operazioni Speciali. Questi uomini si sono calati nel cuore del pericolo per estrarre il Colonnello. La missione è stata ostacolata da un intenso fuoco nemico: due elicotteri di soccorso sono stati colpiti durante le fasi concitate del recupero, causando ferite ad alcuni membri dell’equipaggio che, nonostante tutto, sono riusciti a mantenere i velivoli in volo e a lasciare lo spazio aereo iraniano.

Un ruolo fondamentale è stato giocato dagli A-10 Warthog, i celebri “cacciatori di carri”, che hanno fornito una copertura aerea ravvicinata costante, martellando le posizioni nemiche per tenere a bada chiunque cercasse di avvicinarsi alla squadra di soccorso. Durante queste fasi convulse, un A-10 si è schiantato in Kuwait per ragioni tecniche legate allo stress operativo della missione, ma fortunatamente il pilota è riuscito a eiettarsi in sicurezza ed è stato recuperato immediatamente.

Il sacrificio dei C-130 e la supremazia aerea assoluta

L’operazione ha richiesto anche decisioni drastiche per proteggere la sicurezza nazionale. Durante le fasi finali, condotte su una remota pista di atterraggio improvvisata in territorio iraniano, due aerei da trasporto C-130 sono rimasti bloccati a terra a causa del terreno insidioso o di guasti meccanici. Per evitare che le apparecchiature sensibili e le tecnologie criptate a bordo cadessero nelle mani del regime di Teheran, il comando americano ha ordinato la distruzione totale dei velivoli. Altri tre aerei sono stati inviati sul posto per completare l’estrazione, mentre le cariche esplosive riducevano i C-130 a cumuli di cenere e metallo.

Le immagini del sito mostrano chiaramente i resti dei giganti dell’aria trasformati in relitti fumanti, un testamento del prezzo pagato per il successo di questa missione. Nonostante la perdita di hardware costoso, il risultato strategico è innegabile: gli Stati Uniti hanno operato impunemente in profondità nel territorio nemico, dimostrando quella che la Casa Bianca ha definito una supremazia aerea schiacciante sopra i cieli iraniani.

Le dichiarazioni di Donald Trump e Jennifer Griffin sulla missione

La conferma del successo totale è arrivata attraverso le parole della celebre corrispondente di Fox News, Jennifer Griffin, che ha dettagliato come il navigatore sia stato estratto sano e salvo insieme a tutta la squadra di soccorso. Griffin ha sottolineato la complessità senza precedenti del salvataggio, confermando che, nonostante i feriti a bordo degli elicotteri e la distruzione dei velivoli di supporto, nessun soldato americano ha perso la vita in territorio nemico.

“Il pilota ha utilizzato l’addestramento SERE (Sopravvivenza, Evasione, Resistenza e Fuga) per sfuggire alla cattura, nascondendosi su una cresta elevata dopo essersi allontanato a piedi dal relitto e aver acceso un segnalatore di emergenza. Le forze di soccorso delle Operazioni Speciali statunitensi, inclusi i PJ (Pararescuemen dell’Aeronautica degli Stati Uniti (PJ) e molti livelli di forze di soccorso d’élite, hanno partecipato alla complessa missione per trovare il membro dell’equipaggio e tenere a bada le forze iraniane che davano la caccia all’operatore del sistema d’arma americano. Sono emersi video di testimoni oculari locali che mostrano quelli che sembrano essere membri iraniani feriti e morti delle Guardie Rivoluzionarie e dei Basij che stavano cercando il membro dell’equipaggio americano abbattuto. Fox ha appreso che ci sono stati combattimenti sul terreno, ma nessun americano è rimasto ucciso durante l’operazione. “È stata un’operazione molto complessa per recuperare il militare abbattuto”, mi ha detto una fonte ben informata sull’operazione. Molte diverse branche delle forze armate statunitensi sono state coinvolte nel salvataggio. Fox News può confermare che l’A-10 Warthog precipitato venerdì era impegnato a fornire copertura alle squadre di soccorso alla ricerca del pilota. L’A-10 si è schiantato in Kuwait (come riportato per la prima volta da ABC venerdì), ma il pilota è riuscito a eiettarsi in sicurezza ed è stato tratto in salvo. Mi è stato riferito che sono stati distrutti velivoli che trasportavano apparecchiature sensibili, il tutto nell’ambito di questa complessa missione CSAR (Ricerca e Soccorso in Combattimento). L’F-15E è stato praticamente distrutto nell’impatto. Due elicotteri di soccorso sono stati colpiti dal fuoco nemico venerdì e i membri dell’equipaggio a bordo sono rimasti feriti, ma sono riusciti a lasciare l’Iran. A quanto mi risulta, questo salvataggio ha coinvolto molti elementi“

Poco dopo, il Presidente Donald Trump ha rilasciato una dichiarazione carica di orgoglio patriottico, annunciando al mondo il successo dell’operazione. Il Presidente ha esaltato il coraggio del Colonnello e l’efficienza letale dell’esercito USA, definendo l’evento come un momento di unità nazionale. Trump ha ribadito il concetto fondamentale della dottrina militare americana: non abbandonare mai un combattente dietro le linee nemiche. Nel suo messaggio, il Presidente ha confermato che il pilota è ferito ma in condizioni stabili, celebrando questo “miracolo di Pasqua” come la dimostrazione definitiva che l’America possiede l’esercito più professionale e letale della storia mondiale.