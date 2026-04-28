L’invisibile che domina il cielo: scoperte nanoparticelle sconosciute nella stratosfera

Una scoperta sorprendente effettuata dai ricercatori del Chemical Sciences Laboratory della NOAA ha rivelato la presenza massiccia di una classe di aerosol ultrafini precedentemente ignorata negli strati inferiori della stratosfera terrestre. Queste nanoparticelle, circa cento volte più piccole di un granello di polvere, sono risultate incredibilmente abbondanti, arrivando a costituire fino al 90% della superficie totale degli aerosol in quella specifica regione atmosferica. Fino a questo momento, la maggior parte degli strumenti satellitari e dei palloni meteorologici non era stata in grado di rilevarle a causa delle loro dimensioni estremamente ridotte, creando un vero e proprio punto cieco nelle attuali osservazioni scientifiche globali.

L’identificazione di questi elementi è avvenuta grazie all’utilizzo di una strumentazione avanzata montata sull’aereo WB-57 della NASA durante la missione SABRE condotta sopra la regione artica. Questa nuova consapevolezza scientifica costringe ora gli esperti a riconsiderare i modelli climatici esistenti, poiché la vastità di queste superfici microscopiche influenza direttamente le reazioni chimiche e il bilancio radiativo del pianeta in modi finora del tutto imprevisti.

Un punto cieco nel monitoraggio atmosferico

La maggior parte della tecnologia impiegata oggi per monitorare l’aria è progettata per rilevare particelle di dimensioni superiori a 0,11 micron. Questa limitazione tecnica ha impedito per anni di osservare una realtà complessa: la stratosfera inferiore è satura di particelle piccolissime, misurabili in appena 3 nanometri. I ricercatori guidati da Ming Lyu hanno dimostrato che questi aerosol non sono composti esclusivamente da solfati, come ipotizzato in passato, ma presentano una ricca componente di molecole organiche. Queste sostanze vengono trasportate dalle correnti convettive e dalle tempeste tropicali a partire da fonti superficiali legate all’agricoltura e alle attività industriali, come il protossido di azoto.

L’abbondanza di queste particelle rappresenta un elemento cruciale per la chimica dell’ozono. Le superfici degli aerosol fungono infatti da piattaforme per reazioni microfisiche e chimiche: la quantità di area superficiale disponibile determina la velocità con cui avvengono questi processi, influenzando la stabilità dello strato di ozono stratosferico e la capacità dell’atmosfera di riflettere o assorbire la radiazione solare.

L’impatto sulla geoingegneria solare

Questa scoperta ha conseguenze immediate per le teorie legate alla Modificazione della Radiazione Solare (SAI), una strategia climatica che propone l’iniezione di milioni di tonnellate di biossido di zolfo nella stratosfera per creare particelle di solfato in grado di raffreddare il pianeta. La presenza massiccia di nanoparticelle organiche cambia radicalmente lo scenario, poiché esse fungono da “pozzi di condensazione” per qualsiasi gas introdotto artificialmente.

Secondo il fisico Charles Brock, ogni nuovo materiale iniettato aderirebbe immediatamente a queste minuscole particelle preesistenti, alterandone la crescita e il comportamento ottico. Questo meccanismo mette in discussione l’efficacia dei modelli attuali, che non tengono conto della natura organica di tali superfici e potrebbero quindi produrre previsioni errate sugli effetti reali di un intervento umano sul clima.

Verso una revisione dei modelli climatici

I risultati pubblicati sulla rivista Science evidenziano la necessità di un aggiornamento urgente degli strumenti di rilevazione e dei software di simulazione globale. Attualmente, i modelli chimico-climatici non sono in grado di replicare fedelmente la distribuzione dimensionale delle particelle catturate durante i voli della missione SABRE. La discrepanza tra le simulazioni e i dati reali suggerisce che la nostra comprensione del bilancio radiativo sia ancora incompleta.

Per migliorare la precisione delle previsioni, sarà fondamentale potenziare gli strumenti montati sui palloni sonda affinché possano scendere sotto la soglia dello 0,1 micron e condurre nuove osservazioni aeree in diverse aree geografiche. Comprendere il comportamento di queste nanoparticelle è un passo essenziale per prevedere come la stratosfera reagirà a future perturbazioni, siano esse causate da eventi naturali come le eruzioni vulcaniche o da attività antropiche.