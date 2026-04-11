L’Iran non può riaprire lo Stretto di Hormuz perchè lo ha disseminato di mine e non sa come trovarle

L’attuale crisi geopolitica che coinvolge lo Stretto di Hormuz ha assunto una piega inaspettata e quasi paradossale, mettendo in luce le gravi carenze tecniche e strategiche della marina di Teheran. Secondo quanto riportato da autorevoli fonti del New York Times, le autorità iraniane starebbero riscontrando enormi difficoltà nel riaprire il braccio di mare al traffico commerciale regolare. Il motivo di tale impedimento è tanto semplice quanto allarmante: il governo iraniano non è più in grado di localizzare le mine navali che esso stesso ha posizionato nelle acque territoriali e internazionali. Questa incapacità di gestione trasforma una delle arterie fondamentali per il commercio globale di petrolio in una zona d’ombra altamente pericolosa, dove il rischio di incidenti catastrofici è diventato imprevedibile persino per chi ha creato la minaccia.

La rivelazione del New York Times e l’impasse della difesa iraniana

Le informazioni trapelate attraverso l’intelligence degli Stati Uniti descrivono uno scenario di profonda impreparazione tecnica all’interno dei vertici militari iraniani. Non si tratterebbe soltanto di una scelta politica volta a mantenere alta la tensione, ma di una reale incapacità tecnologica e operativa nel procedere alla bonifica delle acque. Secondo gli analisti americani, la marina iraniana e i Guardiani della Rivoluzione Islamica non possiedono la strumentazione necessaria né il protocollo logistico per mappare con precisione e successivamente rimuovere gli ordigni. Questo deficit trasforma la strategia della tensione in un boomerang pericoloso, poiché la paralisi dello Stretto di Hormuz finisce per danneggiare anche l’economia di Teheran, impossibilitata a garantire rotte protette per le proprie esportazioni e per il rifornimento di beni essenziali.

La negligenza dei Guardiani della Rivoluzione nella posa degli ordigni

Il cuore del problema risiede nelle modalità con cui è stata condotta l’operazione di minamento. I Guardiani della Rivoluzione, corpo d’élite che gestisce gran parte delle operazioni asimmetriche nell’area, avrebbero agito con una negligenza operativa che solleva dubbi sulla reale competenza dei loro quadri di comando. Le operazioni di posa non hanno seguito standard internazionali di registrazione geografica, avvenendo spesso in modo furtivo e senza una pianificazione accurata. Questo approccio approssimativo ha impedito la creazione di una mappa affidabile del campo minato, rendendo i tentativi di stabilire dei cosiddetti percorsi sicuri estremamente limitati e privi di garanzie reali per le compagnie di navigazione internazionali. La mancanza di coordinamento tra le diverse unità coinvolte ha creato un caos sottomarino che oggi sfugge a ogni controllo centrale.

Il fattore ambientale e lo spostamento delle mine alla deriva

Oltre all’errore umano e alla scarsa documentazione, un ruolo determinante in questa crisi è giocato dalle dinamiche naturali del Golfo Persico. Gli esperti militari osservano che le forti correnti marine che caratterizzano lo Stretto di Hormuz hanno alterato radicalmente la posizione originale degli ordigni. Anche laddove esistesse una qualche forma di documentazione o registrazione della posa, le mine sono state probabilmente trascinate lontano dai punti di rilascio, trasformandosi in vere e proprie mine alla deriva. Questo fenomeno rende l’intera area una gigantesca trappola imprevedibile. Un ordigno che doveva trovarsi in una posizione difensiva statica può ora galleggiare o stazionare lungo le rotte dei mercantili o persino in prossimità delle coste iraniane, mettendo a rischio le stesse imbarcazioni di pattuglia di Teheran.

Le conseguenze sul commercio mondiale e sulla sicurezza energetica

L’incapacità dell’Iran di ripulire le proprie acque ha implicazioni dirette e gravissime sulla sicurezza energetica mondiale. Lo Stretto di Hormuz è il punto di passaggio per circa un quinto della fornitura globale di petrolio e ogni incertezza sulla sua percorribilità si traduce immediatamente in una volatilità del prezzo del greggio sui mercati internazionali. Se Teheran non è in grado di garantire la sicurezza dei passaggi, le compagnie di assicurazione marittima potrebbero aumentare drasticamente i premi o addirittura rifiutare la copertura per i transiti nell’area, portando a un blocco di fatto del traffico. Questo scenario di instabilità regionale dimostra come una tattica di intimidazione possa sfuggire al controllo dei suoi stessi ideatori, trasformandosi in un isolamento forzato che mina la stabilità economica globale e la credibilità militare della Repubblica Islamica.