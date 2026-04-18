L’occhio di Sentinel-2 sul cuore verde dell’Africa: la danza dei colori del Gabon | FOTO

L’immagine catturata dalla missione Copernicus Sentinel-2 e pubblicata dell’Agenzia Spaziale Europea offre una prospettiva inedita sulla costa del Gabon, un territorio situato nell’Africa equatoriale dove la natura domina ancora incontrastata il paesaggio. Questa regione, caratterizzata da un clima tropicale estremamente umido, vede le sue immense foreste pluviali coprire circa l’88% della superficie nazionale, creando un rifugio vitale per specie in via di estinzione come i gorilla di pianura e gli elefanti di foresta. Attraverso l’uso di canali spettrali avanzati, il satellite riesce a penetrare la densa coltre di nubi che spesso avvolge queste latitudini, restituendo dati fondamentali per il monitoraggio ambientale e la conservazione degli ecosistemi. L’elaborazione in falsi colori permette di distinguere chiaramente la complessità del bacino idrografico e la varietà della vegetazione che definisce l’identità geografica di questa nazione affacciata sul Golfo di Guinea, rivelando dettagli che sfuggirebbero a una normale fotografia ottica standard, rendendo visibili sfumature cromatiche che descrivono con precisione lo stato di salute del suolo africano.

Tecnologia infrarossa per superare la barriera atmosferica

Il clima caldo e umido del Gabon rappresenta una sfida costante per l’osservazione satellitare ottica, a causa della frequente copertura nuvolosa che maschera il suolo. Per ovviare a questo problema, lo strumento a bordo di Sentinel-2 sfrutta 13 canali spettrali. L’immagine prodotta dall’ESA utilizza una combinazione di bande nel vicino infrarosso e nell’infrarosso a onde corte, una tecnica che riduce la foschia atmosferica e accentua i contrasti tra i diversi tipi di copertura del suolo.

In questa rappresentazione, i colori assumono significati specifici: le nuvole variano dal bianco al rosa intenso, a seconda dell’altitudine e della concentrazione di goccioline d’acqua o cristalli di ghiaccio al loro interno. Le aree densamente forestali, che costituiscono il polmone verde del Paese, appaiono in un arancione vibrante, mentre le tonalità più scure o brunastre indicano la presenza di vegetazione umida e zone paludose situate lungo i corsi d’acqua. Le macchie di colore giallo o verde acido segnalano invece praterie o suolo nudo esposto.

L’Ogooué e il delta: arterie vitali di un ecosistema unico

Il cuore geografico dell’immagine è attraversato dal fiume Ogooué, che scorre verso Ovest raccogliendo le acque di numerosi laghi lungo il suo percorso. Questo imponente sistema fluviale sfocia infine nel Golfo di Guinea, dove forma un vasto delta visibile al centro della costa. L’acqua dei fiumi e dei laghi appare quasi nera, creando un netto contrasto con il calore cromatico della vegetazione circostante. L’impronta umana, seppur limitata rispetto alla vastità della foresta, è chiaramente identificabile grazie alle sfumature acquamarina che indicano le aree urbane. Port Gentil, la seconda città del Gabon, sorge vicino a Cape Lopez, il punto più occidentale della nazione che si protende nell’Oceano Atlantico. Più a Nord, sulla sponda dell’ampio estuario del Gabon, è visibile la capitale Libreville, centro nevralgico di un Paese che condivide i suoi confini con Camerun, Repubblica del Congo e Guinea Equatoriale, confermandosi come uno degli ultimi baluardi di biodiversità incontaminata dell’Africa.