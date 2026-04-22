L’OMM celebra la Giornata della Terra: “il nostro potere di osservazione è il nostro potere di proteggere il pianeta” | FOTO e VIDEO

“Le persone diranno che è intelligenza artificiale. Ma queste sono immagini reali, catturate ed elaborate da satelliti, stazioni di osservazione e droni, che ci aiutano a comprendere meglio la Terra. Il nostro potere di osservazione è il nostro potere di proteggere il nostro pianeta”. È il messaggio dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) postato su Instagram in occasione della Giornata della Terra, che si celebra oggi, mercoledì 22 aprile. “Ogni previsione che emettiamo, ogni avviso che condividiamo, ogni set di dati che scambiamo, coordinato attraverso una rete globale, aiuta i Paesi di tutto il mondo a trasformare i dati in azioni tempestive. Colmando le lacune nei dati delle osservazioni globali, possiamo garantire che le comunità di tutto il mondo siano informate, avvisate tempestivamente e meglio protette, ovunque si trovino”, conclude l’OMM.

Nel post, l’Organizzazione Meteorologica Mondiale condivide un video con le riprese dei satelliti della Terra, in particolare del Sud America, e molti scatti di varie zone del pianeta, tra cui vulcani e ghiacciai. A concludere la carrellata di immagini spettacolari, la nostra Terra vista dalla prospettiva unica degli astronauti di Artemis II, la missione della NASA che ad inizio aprile ha riportato 4 astronauti verso la Luna dopo oltre 50 anni dall’ultima volta. Un’immagine potente ed evocativa a ricordarci che dobbiamo prenderci cura del nostro pianeta.

L'OMM celebra la Giornata della Terra

La Giornata della Terra

La Giornata della Terra è il più grande evento ambientale al mondo dedicato alla protezione del nostro fragile ecosistema. In questa giornata cruciale, miliardi di cittadini in tutti i continenti si fermano a riflettere sull’impatto profondo delle attività umane sulla biosfera terrestre. L’obiettivo principale rimane quello di promuovere una consapevolezza globale e azioni concrete contro i cambiamenti climatici, l’inquinamento diffuso e la drammatica perdita di biodiversità. Questa ricorrenza rappresenta un essenziale momento di bilancio collettivo, dove la ricerca scientifica ci ricorda categoricamente l’assoluta urgenza di invertire la rotta per garantire un futuro prospero, equo e pienamente vivibile a tutte le specie.

Il tema della Giornata della Terra 2026 è “Our Power, Our Planet“. Questo slogan sottolinea come il progresso ambientale non dipenda esclusivamente dalle decisioni delle grandi istituzioni o dei governi, ma derivi dal potere collettivo dei cittadini. L’obiettivo principale è accelerare la transizione globale verso l’energia pulita, con il traguardo di triplicare la produzione di elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030. In Italia, la campagna viene promossa anche con il messaggio “Torniamo a sognare”, un invito a usare l’immaginazione per costruire attivamente un futuro più sostenibile e consapevole.