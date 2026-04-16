L’onda d’urto del Sole in rotta verso la Terra: domani l’impatto con una CIR

L’appuntamento con le dinamiche meteorologiche spaziali è fissato per domani 17 aprile, data in cui il nostro pianeta si troverà ad attraversare una regione di interazione corotante, nota come “CIR“. Queste strutture rappresentano zone di transizione estremamente turbolente che si formano laddove i flussi di vento solare veloce raggiungono quelli più lenti, creando una sorta di compressione plasmatica nello Spazio interplanetario. L’impatto previsto con la magnetosfera terrestre potrebbe innescare una tempesta geomagnetica classe G1, un evento classificato come minore ma comunque in grado di produrre effetti misurabili sugli strati alti dell’atmosfera. All’interno di queste regioni si concentrano onde d’urto e campi magnetici intensificati che agiscono come catalizzatori per l’attività geomagnetica.

La fisica delle regioni di interazione corotante

Le CIR (Co-rotating Interaction Regions) sono fenomeni strutturali del vento solare che nascono dalla natura stessa della rotazione solare. Il Sole non emette particelle in modo uniforme: alcune zone, come i buchi coronali, espellono flussi di plasma ad alta velocità, mentre altre zone emettono vento solare più lento. Poiché il Sole ruota, queste correnti si dispongono in una configurazione a spirale. Quando un flusso veloce “insegue” e raggiunge un flusso più lento che lo precede, si crea una zona di compressione. In quest’area, la densità del plasma aumenta drasticamente e i campi magnetici si intensificano. È proprio questa combinazione di onde d’urto e campi magnetici potenziati a rendere le CIR dei motori energetici capaci di disturbare l’equilibrio della magnetosfera terrestre.

Impatti previsti e lo spettacolo delle aurore

Le previsioni per il 17 aprile indicano la possibilità di una tempesta geomagnetica di classe G1. Secondo la scala dello Space Weather Prediction Center della NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), questa categoria rappresenta il livello più basso di allerta, con conseguenze limitate. Potrebbero verificarsi deboli fluttuazioni nelle reti elettriche e piccoli impatti sulle operazioni satellitari, oltre a possibili disturbi minori nelle comunicazioni radio alle alte latitudini. L’effetto più atteso e suggestivo rimane però quello visivo. Il rilascio di energia causato dall’interazione tra il vento solare e i gas atmosferici si manifesta sotto forma di aurore polari. Grazie alla particolare natura delle CIR, che trasportano campi magnetici orientati in modo favorevole alla riconnessione con quelli terrestri, la probabilità di assistere a archi luminosi e danzanti nelle regioni polari rimane estremamente elevata per tutta la durata dell’evento.