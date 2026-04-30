L’Ucraina rafforza la difesa aerea con 8mila droni Octopus: novità tecnologica

Il ministero della Difesa ucraino ha annunciato l’acquisto di 8mila droni intercettori Octopus, segnando un passo significativo nella strategia di rafforzamento della difesa aerea ucraina. La decisione arriva in un contesto di pressione costante sullo spazio aereo del Paese e punta a incrementare in modo concreto il numero di obiettivi russi abbattuti. Secondo quanto comunicato, i nuovi sistemi saranno impiegati per contrastare in maniera più efficace le minacce provenienti dall’aria, in particolare i droni d’attacco utilizzati dalle forze russe. L’iniziativa riflette una crescente attenzione verso soluzioni tecnologiche più sostenibili e adattabili rispetto ai sistemi tradizionali.

La strategia indicata da Kiev

A chiarire la direzione strategica è stato il ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov, che ha sottolineato come l’acquisto rientri in un piano più ampio promosso direttamente dal presidente Volodymyr Zelensky. “Su incarico del presidente (Volodymyr Zelensky, ndr), stiamo cercando soluzioni efficaci per la difesa aerea per raggiungere gli obiettivi: 100% di rilevamento e non meno del 95% di neutralizzazione degli obiettivi aerei nemici”, ha annunciato il ministro della Difesa ucraina Mykhailo Fedorov.

L’obiettivo dichiarato è particolarmente ambizioso: una copertura quasi totale nella rilevazione delle minacce e una capacità di risposta in grado di neutralizzare la stragrande maggioranza degli attacchi. In questo quadro, i droni intercettori Octopus rappresentano una delle soluzioni più promettenti.

Cos’è il drone intercettore Octopus

L’Octopus è un drone intercettore sviluppato in Ucraina, progettato specificamente per contrastare i droni d’attacco russi. Tra i bersagli principali figura il modello Shahed-136, noto anche come “Geran-2”, ampiamente utilizzato negli attacchi contro infrastrutture e centri urbani. La scelta di investire su una tecnologia domestica risponde a una duplice esigenza: aumentare l’autonomia industriale del Paese e disporre di sistemi adattati alle specificità del conflitto in corso. Il drone Octopus si inserisce quindi in una nuova generazione di strumenti pensati per la guerra asimmetrica e per il contrasto a minacce a basso costo ma ad alta diffusione.

Il vantaggio economico rispetto ai missili antiaerei

Uno degli elementi più rilevanti emersi riguarda il costo operativo. Secondo le stime del ministero della Difesa britannico, il prezzo di un drone Octopus è inferiore al 10% del valore dei bersagli che è in grado di distruggere. Questo dato evidenzia un cambio di paradigma nella gestione della difesa aerea: invece di impiegare costosi missili antiaerei per abbattere droni relativamente economici, Kiev punta su una soluzione più sostenibile e scalabile. Il risultato è un sistema che consente di ottimizzare le risorse, mantenendo al tempo stesso un alto livello di efficacia.

Implicazioni per il conflitto e la sicurezza aerea

L’introduzione su larga scala degli Octopus potrebbe avere un impatto significativo sull’andamento delle operazioni aeree. Aumentare il numero di intercettazioni significa ridurre la capacità offensiva dei droni russi e limitare i danni alle infrastrutture critiche. Allo stesso tempo, questa scelta conferma una tendenza più ampia: l’evoluzione della guerra moderna verso sistemi più agili, economici e tecnologicamente avanzati. La combinazione tra produzione nazionale e innovazione potrebbe rappresentare un fattore decisivo per la resilienza della difesa ucraina nei mesi a venire.