LuGRE apre la strada: GPS e Galileo funzionano anche sulla Luna

Con un numero crescente di missioni lunari pianificate dalle agenzie spaziali e dalle aziende private nei prossimi decenni, una navigazione lunare accurata sarà una componente chiave dell’esplorazione lunare sostenibile e dello sviluppo di un’economia lunare. LuGRE, la missione congiunta dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e della NASA, ha dimostrato che gli attuali sistemi di navigazione satellitare terrestri possono essere utilizzati per il posizionamento, la navigazione e la sincronizzazione sulla Luna. Trasportato sulla Luna dal Blue Ghost di Firefly, LuGRE è stato il primo ricevitore di navigazione a operare oltre l’orbita terrestre bassa.

Dopo essere arrivato sulla Luna il 2 marzo 2025, LuGRE ha mantenuto le connessioni con i satelliti Galileo e GPS, a doppia frequenza, per un giorno lunare (14 giorni terrestri) prima di spegnersi. Il successo di LuGRE ha gettato le basi per i futuri sistemi di navigazione sulla Luna, dimostrando la fattibilità dell’utilizzo dei satelliti di navigazione in orbita intorno alla Terra per determinare le posizioni sulla Luna. E’ quanto comunica l’ESA.

Avviso di emergenza sulla Luna

All’inizio di marzo 2025, Qascom, la società che ha sviluppato LuGRE per l’ASI, ha proposto un’ulteriore dimostrazione congiunta per testare il sistema EWSS di Galileo sulla Luna durante la missione LuGRE. Questa dimostrazione ha coinvolto l’ESA, la Commissione Europea (CE), l’Agenzia dell’Unione Europea per il Programma Spaziale (EUSPA) e il Centro Nazionale di Studi Spaziali (CNES) SAR Galileo Data Service Provider (CNES/SGDSP). Con meno di due settimane tra la proposta e l’esecuzione, i partner hanno rapidamente coordinato i loro sforzi per rendere possibile la dimostrazione.

Il 13 marzo 2025, un messaggio di allerta di emergenza simulato che avvisava gli astronauti di cercare riparo a causa dell’elevata esposizione alle radiazioni, è stato diffuso tramite alcuni satelliti Galileo e ricevuto dal ricevitore di LuGRE sulla Luna come parte dei dati raccolti e inviati sulla Terra. LuGRE era il candidato ideale per questo test fuori dal mondo giacché è stato progettato per ricevere segnali di navigazione. Il messaggio di allerta di emergenza dell’EWSS viene inviato tramite la stessa frequenza di segnale dei segnali di navigazione satellitare; quindi, LuGRE è stato in grado di captare ed elaborare anche il segnale di prova dell’EWSS.

Il successo di questa dimostrazione sulla Luna mette in evidenza la robustezza e la portata dell’EWSS di Galileo, che entrerà in servizio verso la fine dell’anno. Sottolinea inoltre la collaborazione tra partner istituzionali e industriali europei, un forte esempio di collaborazione tra agenzie che consente l’innovazione nei servizi di navigazione globali.

Verso la navigazione lunare

Con l’esplorazione lunare destinata ad aumentare nei prossimi anni, il programma Moonlight dell’ESA sta sviluppando servizi di navigazione e telecomunicazioni da utilizzare sulla Luna. Fornendo un sistema unificato di navigazione e comunicazione lunare, Moonlight consentirà alle missioni di concentrarsi sulle attività principali, facilitando una presenza a lungo termine sulla Luna e l’esplorazione della Luna e oltre. Grazie alla sua compatibilità con altri sistemi di navigazione lunare pianificati, Moonlight amplierà la futura offerta di servizi lunari per molti utenti istituzionali e privati.

Approvato di recente dal Consiglio Ministeriale dell’ESA del 2025, NovaMoon svilupperà la prima stazione sulla Luna per la navigazione ad alta precisione. Migliorerà i servizi di navigazione di Moonlight fornendo una stazione geodetica e di sincronizzazione avanzata sulla Luna.