L’Universo in bilico: simulato in laboratorio il “decadimento del falso vuoto”

L’Universo in cui viviamo potrebbe non essere così solido e immutabile come appare ai nostri sensi, ma trovarsi invece in uno stato di precaria stabilità temporanea pronto a infrangersi in un istante. La fisica definisce il vuoto come lo stato di energia più basso possibile, tuttavia esiste l’ipotesi teorica che possa esserci una configurazione ancora più profonda e stabile verso cui tutto il cosmo tenderebbe a scivolare. Se una piccola porzione di spazio dovesse compiere questa transizione, si verificherebbe il cosiddetto decadimento del falso vuoto, un processo capace di innescare una bolla in espansione alla velocità della luce in grado di sovrascrivere le leggi della natura al suo passaggio. Questo concetto rappresenta una delle sfide più affascinanti e inquietanti della meccanica quantistica, poiché descrive una sorta di reset cosmico totale che lascerebbe dietro di sé una realtà completamente diversa da quella che conosciamo oggi. Recentemente, un team di fisici della Tsinghua University in Cina è riuscito a riprodurre questo fenomeno estremo all’interno di un ambiente controllato in laboratorio attraverso l’uso di tecnologie all’avanguardia.

La collisione tra relatività e meccanica quantistica

Il decadimento del falso vuoto si colloca in un punto di intersezione cruciale tra la teoria della relatività di Einstein e la teoria quantistica dei campi. Mentre la prima eccelle nel descrivere il comportamento del cosmo su grande scala e ad alte velocità, la seconda è lo strumento ideale per comprendere le interazioni tra particelle a livello atomico e subatomico. Queste impalcature teoriche faticano a coesistere in scenari estremi, creando una frattura che i fisici cercano disperatamente di sanare attraverso una teoria unificata.

Secondo le attuali conoscenze, ciò che chiamiamo vuoto non è un nulla assoluto, ma il livello energetico minimo di un campo quantistico. Se questo campo presenta più punti di bassa energia, chiamati minimi locali, quelli meno profondi rappresentano il “falso vuoto“. Attraverso un effetto tunnel quantistico, il sistema può scivolare verso un “vero vuoto” ancora più stabile. In termini macroscopici, questo evento creerebbe una bolla di nuova fisica che, una volta superata una dimensione critica, inghiottirebbe ogni cosa trasformando la materia e le forze fondamentali.

L’esperimento con gli atomi di Rydberg

Per osservare un fenomeno così complesso senza scatenare una catastrofe cosmica, gli scienziati hanno utilizzato un sistema analogico basato sugli atomi di Rydberg. Si tratta di atomi portati a uno stato di eccitazione molto elevato tramite l’uso di laser, rendendo il “manto” elettronico estremamente gonfio e instabile. Questi atomi giganti, che possono raggiungere dimensioni di diversi micron, reagiscono ai cambiamenti ambientali in modo amplificato, diventando laboratori perfetti per testare teorie fisiche estreme.

I ricercatori hanno disposto un numero pari di questi atomi in una configurazione ad anello, dove ogni atomo assume un allineamento di spin opposto rispetto ai suoi vicini. Colpendo l’anello con impulsi laser, il team ha rotto la simmetria del sistema, costringendolo a scegliere tra diversi stati energetici che rappresentano, rispettivamente, il falso e il vero vuoto. L’osservazione ha confermato che il sistema decade verso lo stato di energia inferiore seguendo schemi che ricalcano fedelmente le previsioni teoriche sulla formazione di bolle quantistiche.

Una nuova frontiera per la fisica teorica

I risultati ottenuti dalla Tsinghua University, pubblicati sulla rivista Physical Review Letters, non indicano un pericolo immediato per la stabilità del nostro Universo, ma confermano la validità dei modelli matematici utilizzati per descrivere queste transizioni. Il sistema basato sugli atomi di Rydberg offre ora un nuovo “terreno di gioco” sperimentale dove esplorare le zone d’ombra in cui la gravità e la meccanica quantistica si sovrappongono. Studiare il decadimento del falso vuoto in laboratorio permette di comprendere meglio come l’energia e la materia si comportano in condizioni limite. Questa ricerca potrebbe un giorno fornire la chiave per risolvere le discrepanze tra le leggi del macroscopico e quelle del microscopico, aiutandoci a capire quanto sia effettivamente solida la realtà in cui viviamo o se, al contrario, siamo davvero ospiti di una calma apparente destinata a mutare.