“L’urlo dell’Orcolat”: un fumetto per ricordare il terremoto del Friuli del 1976

In occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli del 6 maggio 1976, il Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Friuli-Venezia Giulia promuovono una nuova iniziativa editoriale rivolta alle scuole secondarie di primo grado: un’edizione speciale della serie a fumetti “L’attimo decisivo“. Il progetto, intitolato “L’urlo dell’Orcolat“, propone una rilettura originale del sisma che devastò il Friuli, intrecciando linguaggio fumettistico, tradizioni popolari locali e materiale fotografico e documentale dell’epoca. L’obiettivo è offrire agli studenti un racconto accessibile e coinvolgente, capace di avvicinare le nuove generazioni alla memoria storica del territorio e di rafforzare la consapevolezza del rischio sismico.

Al centro della narrazione figura l’Orcolat, creatura leggendaria del folklore friulano, rappresentata come un gigante di roccia che scuote le montagne generando distruzione e paura. Attraverso il suo punto di vista, il lettore viene guidato nella ricostruzione degli eventi fino all’incontro con una delle figure chiave nella gestione dell’emergenza e della successiva ricostruzione: Giuseppe Zamberletti, considerato tra i fondatori del moderno sistema italiano di protezione civile. Il fumetto si configura anche come strumento didattico a supporto degli insegnanti, con l’intento di favorire attività interdisciplinari tra educazione civica, storia e scienze, stimolando il confronto in classe su temi quali la memoria collettiva, la prevenzione e i comportamenti da adottare in caso di terremoto.

“L’urlo dell’Orcolat” inaugura inoltre la nuova collana “L’Equazione racconta“, spin-off del progetto multidisciplinare “L’attimo decisivo”, dedicato ai principali eventi della storia della protezione civile italiana. L’iniziativa è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile, sotto l’egida del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’obiettivo di portare la cultura della protezione civile direttamente tra i banchi di scuola. Tutti i materiali didattici e le pubblicazioni sono disponibili sul sito ufficiale: www.attimodecisivo.gov.it.