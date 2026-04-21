L’X-59 della NASA punta in alto: nuovi record di altitudine e velocità per il jet supersonico

Il velivolo sperimentale X-59 della NASA sta accelerando il passo nel suo entusiasmante percorso verso la rinascita del volo supersonico, registrando record di altitudine e velocità mai toccati prima durante le recenti e intense sessioni di prova. Nei test effettuati il 10 e il 14 aprile, questo straordinario concentrato di ingegneria aerospaziale ha infranto i propri limiti precedenti, spingendosi fino all’impressionante quota di 43mila piedi (circa 13.100 metri) e superando nettamente i 32mila piedi registrati appena pochi giorni prima, il 7 aprile. Durante queste manovre, il jet ha raggiunto velocità comprese tra le 528 e le 627 miglia orarie, navigando a un regime transonico stimato tra Mach 0.8 e Mach 0.95. Questi traguardi, ottenuti nel corso dell’8° e del 9° volo assoluto del programma, testimoniano i formidabili progressi operativi compiuti dal momento del debutto, quando il velivolo si era fermato a 230 miglia orarie a un’altitudine di 12mila piedi, dimostrando l’evoluzione di una macchina destinata a ridefinire le regole dell’aviazione moderna.

L’espansione dell’inviluppo di volo

L’attuale fase di collaudo prende il nome tecnico di “espansione dell’inviluppo di volo” e abbraccia l’analisi dettagliata di innumerevoli parametri essenziali per la missione. Nei prossimi decolli, il team di ricerca si concentrerà attentamente sulle prestazioni dei comandi, sui carichi aerodinamici e sull’intera dinamica strutturale dell’aereo. Gli ingegneri monitoreranno con precisione millimetrica tutti i sottosistemi vitali per la sicurezza e la stabilità del velivolo, passando al setaccio l’efficienza dell’impianto idraulico, i flussi di gestione del carburante, la complessa strumentazione avionica e la reattività del carrello di atterraggio sotto stress.

Occhi digitali al posto del parabrezza

Un elemento ingegneristico di enorme importanza attualmente sotto stretta osservazione è l’eXternal Vision System (Sistema di Visione Esterna). Il peculiare e affusolato design dell’X-59, modellato specificamente per azzerare il fastidioso boom sonico, impedisce fisicamente l’installazione di un tradizionale parabrezza frontale. Per restituire la vista a chi si trova ai comandi, la NASA ha implementato un rivoluzionario apparato composto da una rete di telecamere collocate sulla superficie dell’aereo. Queste lenti trasmettono un feed video in tempo reale direttamente su un display ad alta definizione posizionato all’interno dell’abitacolo, garantendo al pilota una consapevolezza situazionale assoluta durante ogni istante della navigazione.

La missione Quesst

Quest è il nome della missione della NASA volta a compiere il primo passo verso la realizzazione di voli commerciali a velocità supersonica sopra la terraferma. Il fulcro della missione è l’aereo sperimentale X-59. Questo jet supersonico sperimentale è progettato con una tecnologia che riduce l’intensità del boom sonico a un lieve ronzio. La NASA farà volare l’X-59 sopra alcune comunità statunitensi e condurrà sondaggi per raccogliere le opinioni della popolazione sui ronzii supersonici più silenziosi. I dati raccolti saranno trasmessi agli enti regolatori statunitensi e internazionali, che valuteranno la possibilità di stabilire nuove normative che consentano il volo supersonico sopra la terraferma.