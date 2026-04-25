Majelletta, riapertura parziale ANAS ma scenari pienamente invernali: piste ancora al top per i numerosi turisti | FOTO

Dopo giorni di interventi e verifiche sulla sicurezza, arriva una parziale riapertura per la strada statale 614 della Maielletta, arteria fondamentale per l’accesso alla montagna abruzzese. Con un’ordinanza, ANAS (Gruppo FS Italiane) ha disposto la riapertura al traffico del tratto compreso tra il km 0+000 e il km 10+580, a partire dalle ore 15:00 del 24 aprile 2026. Il provvedimento arriva al termine delle operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza lungo la tratta nel territorio comunale di Pretoro. Resta però ancora interdetto il segmento più alto della statale, dal km 10+580 al km 19+050, dove si rendono necessari ulteriori interventi di abbattimento delle alberature per garantire la piena sicurezza della circolazione.

Una riapertura solo parziale, dunque, ma significativa in un contesto che continua a sorprendere anche dal punto di vista meteorologico. Sulla Maielletta, infatti, il 25 aprile si presenta con un paesaggio ancora pienamente invernale: in quota, gran parte degli impianti risulta ancora immersa nella neve, con livelli che in alcuni casi raggiungono le strutture degli skilift.

A Passolanciano, la stagione sembra non voler cedere il passo alla primavera. La seggiovia resta operativa nella fascia oraria 8-15, con la pista panoramica “Pistone” regolarmente preparata. Aperto anche lo snowpark, dalle 9 alle 15, seppur con una configurazione ancora parziale: alcune strutture sono già disponibili nella zona 1, mentre ulteriori installazioni verranno attivate nel corso della giornata e completate nella zona 2 entro domenica.

Un 25 aprile dal sapore insolito, tra cantieri ancora attivi e un innevamento che, a queste quote e a fine stagione, resta tutt’altro che marginale.