Malore improvviso sul lungomare marchigiano: 18enne in gravissime condizioni

Momenti di grande apprensione lungo il tratto costiero tra Falconara Marittima e Marina di Montemarciano, dove un ragazzo di appena 18 anni è stato colto da un grave malore mentre percorreva il lungomare in mountain bike. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava nei pressi del sottopasso situato dietro la zona dell’ex Montedison quando, improvvisamente, avrebbe perso il controllo del mezzo accasciandosi a terra. Alcuni presenti avrebbero assistito alla scena, notando il ragazzo cadere senza apparente motivo, circostanza che ha fatto subito pensare a un malore improvviso. L’episodio ha generato immediata preoccupazione tra i passanti, che hanno allertato i soccorsi nel giro di pochi minuti.

L’intervento dei soccorsi e la rianimazione

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti tempestivamente i sanitari della Croce Gialla di Falconara insieme al personale del 118, che hanno trovato il giovane in condizioni critiche. I soccorritori hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione, riuscendo a stabilizzare temporaneamente il ragazzo dopo momenti estremamente delicati. Fondamentale è stato anche l’intervento dell’eliambulanza, che ha consentito un supporto rapido e altamente specializzato direttamente sul posto. Le operazioni si sono svolte sotto gli occhi di numerosi presenti, in un clima di forte tensione e speranza, mentre ogni minuto risultava decisivo per salvare la vita del giovane.

Trasferimento a Torrette e indagini in corso

Dopo essere stato rianimato, il 18enne è stato trasferito d’urgenza all’ospedale regionale di Ospedale regionale di Torrette, dove è stato ricoverato in condizioni giudicate molto gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno contribuito alla gestione dell’area e agli accertamenti iniziali per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi sulle cause del malore, che restano in fase di approfondimento da parte dei medici. La comunità locale segue con apprensione gli sviluppi, nella speranza che il giovane possa superare questo momento critico.