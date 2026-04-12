Malore in campo per un calciatore dopo Spezia-Mantova: attimi di paura al Picco

Momenti di forte apprensione allo stadio Picco della Spezia al termine della sfida del campionato di Serie B tra Spezia e Mantova, conclusasi con la vittoria per 0-2 della squadra lombarda. Subito dopo il triplice fischio dell’arbitro Sacchi, il difensore del Mantova Alessio Castellini, 23 anni, si è improvvisamente seduto sul terreno di gioco attirando l’attenzione dei compagni di squadra. Il gesto, inizialmente apparso come un semplice momento di stanchezza, ha invece fatto emergere una situazione più seria quando il calciatore ha iniziato a manifestare segni evidenti di disorientamento. La scena ha immediatamente generato preoccupazione tra giocatori, staff e tifosi presenti sugli spalti.

Lo stato confusionale e l’intervento dei sanitari

Secondo quanto riferito dall’allenatore del Mantova, Francesco Modesto, Castellini appariva visibilmente confuso, al punto da non ricordare nemmeno il risultato della partita appena conclusa. Un dettaglio che ha fatto scattare l’immediato intervento dello staff medico. I primi soccorsi sono stati prestati dai sanitari dello Spezia, già presenti a bordo campo, che hanno rapidamente valutato le condizioni del difensore. Il giocatore è rimasto cosciente, ma il suo stato ha reso necessario un trasferimento tempestivo in ospedale per ulteriori controlli e accertamenti più approfonditi.

Il trasferimento in ospedale e l’attesa di aggiornamenti

Dopo le prime cure ricevute a bordo campo, Alessio Castellini è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino della Spezia. Al momento non sono stati resi noti dettagli ufficiali sulle cause del malore, né sulle sue condizioni attuali, ma la rapidità dell’intervento lascia intendere la volontà di escludere qualsiasi rischio serio. L’episodio ha inevitabilmente messo in secondo piano il risultato sportivo, riportando l’attenzione sulla salute degli atleti. Nelle prossime ore si attendono aggiornamenti da parte della società e dello staff medico, mentre il mondo del calcio resta con il fiato sospeso per le condizioni del giovane difensore.