Maltempo: 1.800 interventi dei Vigili del Fuoco al Centro/Sud, proseguono le ricerche a Montenero di Bisaccia | VIDEO

Vigili del Fuoco impegnati dal 31 marzo in Abruzzo, Molise e Puglia per far fronte ai danni connessi alla forte ondata di maltempo: al momento sono state portate a termine 1.800 operazioni di soccorso, di cui 826 in Abruzzo, 633 in Puglia e 348 in Molise. Oggi il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale conta, tra squadre locali e rinforzi giunti da altre regioni, 581 unità, supportati da 194 mezzi. A Montenero di Bisaccia (CB) prosegue l’intervento a seguito del crollo parziale del ponte sulla SS16: nel video a corredo dell’articolo la pianificazione delle operazioni di ricerca odierne per escludere il coinvolgimento di persone o mezzi.