Maltempo: 1.800 interventi dei Vigili del Fuoco al Centro/Sud, proseguono le ricerche a Montenero di Bisaccia | VIDEO

A Montenero di Bisaccia (CB) prosegue l’intervento a seguito del crollo parziale del ponte sulla SS16

Montenero di Bisaccia, continuano le ricerche del disperso dopo il crollo del ponte sulla SS16

Vigili del Fuoco impegnati dal 31 marzo in Abruzzo, Molise e Puglia per far fronte ai danni connessi alla forte ondata di maltempo: al momento sono state portate a termine 1.800 operazioni di soccorso, di cui 826 in Abruzzo, 633 in Puglia e 348 in Molise. Oggi il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale conta, tra squadre locali e rinforzi giunti da altre regioni, 581 unità, supportati da 194 mezzi. A Montenero di Bisaccia (CB) prosegue l’intervento a seguito del crollo parziale del ponte sulla SS16: nel video a corredo dell’articolo la pianificazione delle operazioni di ricerca odierne per escludere il coinvolgimento di persone o mezzi.

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