Maltempo Abruzzo, albero crolla sulla Statale 84: traffico in tilt tra Lanciano e San Vito Marina | FOTO

La viabilità sulla Statale 84 è andata in tilt improvvisamente, tra paura e disagi per gli automobilisti sorpresi lungo il tratto che collega Lanciano a San Vito Marina. Un grosso albero è crollato di colpo sulla carreggiata, occupando l’intera sede stradale e trasformando in pochi istanti una normale mattinata in una situazione di emergenza. Secondo le prime ricostruzioni, il cedimento sarebbe collegato a uno smottamento del terreno, indebolito dalle piogge insistenti delle ultime settimane e dal nuovo peggioramento del tempo che da ieri sta interessando l’area. Il suolo fradicio non ha retto, le radici hanno perso aderenza e il tronco è finito di traverso sulla strada, sbarrando completamente il passaggio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, tutt’ora impegnati nelle operazioni di taglio e rimozione dell’albero e nella messa in sicurezza dell’area. Il lavoro non è semplice: il fondo stradale è bagnato, il terreno a bordo carreggiata appare instabile e la priorità è evitare ulteriori cedimenti. Le squadre procedono per gradi, sezionando il tronco e liberando la carreggiata, mentre vengono effettuate verifiche sulle condizioni del versante che affianca la Statale.

Nel frattempo, il traffico è di fatto bloccato lungo questa importante arteria che collega l’entroterra frentano con la costa. Molti automobilisti sono stati costretti a cambiare percorso, a tornare indietro o a cercare strade alternative seguendo le indicazioni ricevute sul momento. Non mancano i disagi: ritardi per chi si stava recando al lavoro e difficoltà per i mezzi di servizio.

L’episodio riaccende i riflettori sulla vulnerabilità delle infrastrutture in presenza di maltempo. La combinazione tra piogge insistenti, terreni saturi d’acqua e versanti poco stabili rende più probabili smottamenti, cadute di alberi e frane, con conseguenze immediate sulla sicurezza di chi viaggia. In questo contesto, la manutenzione del verde e il monitoraggio dei tratti più esposti diventano elementi fondamentali per prevenire situazioni come quella registrata oggi.

In attesa del completo ripristino della viabilità, l’invito rivolto agli automobilisti è alla massima prudenza. Chi può, rinvii gli spostamenti non indispensabili nella zona; chi è costretto a mettersi in viaggio valuti in anticipo itinerari alternativi. Il maltempo che continua a interessare l’area suggerisce cautela: fino a quando le condizioni meteo non miglioreranno e i versanti non saranno accuratamente controllati, il rischio di nuovi disagi non può essere escluso.

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