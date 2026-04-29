Maltempo Abruzzo, cadono ancora alberi nella Pineta Dannunziana a Pescara: resta chiuso un comparto

Riapriranno venerdì 1 maggio i comparti ‘3’ e ‘4’ della Pineta Dannunziana di Pescara, mentre rimarrà chiuso il comparto ‘2’, dove sono caduti altri due alberi. Lo fa sapere il Comune, sottolineando che “proseguono gli accertamenti scaturiti dalle piogge abbondanti delle scorse settimane che hanno reso l’intera area a rischio per la possibile caduta di alberi”. Solo nelle ultime ore, proprio nel comparto ‘2’, ne sono caduti due, che “vanno a sommarsi a quelli caduti nelle settimane precedenti, e questo dimostra, purtroppo, l’esistenza di una situazione di potenziale pericolo per il pubblico“, dice il vicesindaco Gianni Santilli, dopo l’ultima ricognizione effettuata all’interno della Pineta.

“Il comparto ‘2’ rimarrà chiuso, per consentire agli addetti di rimuovere gli alberi caduti“, aggiunge Santilli, annunciando “la riapertura al pubblico dei comparti 3 e 4 (quelli con ingresso accanto all’Aurum), dove gli interventi predisposti dal Comune sono stati ultimati. Devo ricordare – conclude – che la nostra priorità assoluta è garantire la fruizione degli spazi verdi in condizioni di sicurezza, con un’attenzione particolare dopo eventi meteorologici avversi particolarmente intensi le cui conseguenze possono verificarsi a distanza di tempo, essendo il terreno impregnato di acqua”.