Maltempo Abruzzo, emergenza valanghe nel Parco della Maiella: evacuazioni e monitoraggio digitale in arrivo

Negli ultimi giorni il Parco Nazionale della Maiella – Geoparco Globale UNESCO è stato colpito da diverse valanghe causate dalle abbondanti nevicate che hanno interessato l’area. Due di questi episodi si sono verificati nei pressi di Lama dei Peligni, in provincia di Chieti, dove una parte del paese è stata evacuata per motivi di sicurezza. L’accaduto mette in evidenza le difficoltà nella gestione dei rischi naturali in zone montane e protette, dove le condizioni ambientali possono cambiare rapidamente. Proprio per affrontare queste sfide, il progetto europeo Digital Plan Interreg sta sperimentando nuove soluzioni tecnologiche a supporto delle attività di Protezione Civile.

Nella valle della Maiella saranno installati sensori innovativi per il monitoraggio della neve e delle condizioni meteorologiche, collegati a una piattaforma digitale capace di fornire dati ambientali in tempo reale. Si tratta di azioni pilota che rientrano in un più ampio percorso di capacity building e di cooperazione transfrontaliera, volto a creare un Piano d’Azione per la digitalizzazione dei sistemi di emergenza.

L’obiettivo è chiaro: migliorare la prevenzione, supportare i decisori nelle fasi critiche e rendere i piani di protezione civile più accessibili e utilizzabili anche da cittadini e amministrazioni locali. Grazie a questi strumenti digitali, la Maiella si prepara a diventare un modello di innovazione e resilienza contro i rischi naturali nel cuore dell’Appennino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.