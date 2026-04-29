Maltempo Abruzzo, Fondovalle Treste devastata: il Genio civile attiva procedura di urgenza per quasi mezzo milione di euro | FOTO

La Fondovalle Treste resta chiusa dopo i gravi danni provocati dal maltempo che ha colpito la provincia di Chieti a partire dal 31 marzo. L’ondata di piena del fiume Treste ha eroso il terreno fino a causare il crollo completo della carreggiata al km 7+150 della SP 184, per un tratto di circa cento metri, con ulteriori cedimenti della scarpata per altri duecento metri e diffuse cadute massi. La situazione ha reso necessaria la chiusura immediata della strada, disposta dalla Provincia con ordinanza del 3 aprile, tra i territori di Cupello e San Buono. Un’arteria considerata strategica per la viabilità locale, ora completamente interdetta al traffico.

Alla luce della gravità dell’evento, il Genio Civile ha attivato una procedura di somma urgenza da circa 495 mila euro per mettere in sicurezza l’area e proteggere il corpo stradale dall’azione del fiume. L’intervento punta a stabilizzare il tratto colpito e prevenire ulteriori fenomeni erosivi.

Parallelamente, la Provincia ha avviato un secondo intervento urgente da oltre 42 mila euro per la rimozione dei massi e la messa in sicurezza dei versanti. Una volta completate queste operazioni, seguirà il rifacimento della sede stradale, con un ulteriore investimento di circa 97 mila euro. L’emergenza rientra nel quadro più ampio dello stato di emergenza nazionale dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 9 aprile, a seguito degli eventi meteo estremi che hanno colpito l’area.