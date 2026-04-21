Maltempo Abruzzo, forte instabilità sul Pescarese: rovesci intensi e temporali in estensione verso Ortona | VIDEO

In queste ore l’Abruzzo è attraversato da una fase di marcata instabilità, con forti temporali che stanno colpendo in particolare il Pescarese e che, con il passare del tempo, tendono a coinvolgere progressivamente il resto della regione, in particolar modo Ortona. Le nubi imponenti che si stanno sviluppando lungo il versante adriatico portano con sé rovesci intensi, raffiche di vento improvvise e un’attività elettrica davvero notevole, ben visibile anche a distanza.

A Pescara si sono registrati i fenomeni più significativi: scrosci di pioggia improvvisi e molto fitti riducono la visibilità in pochi minuti, creando disagi alla circolazione e allagamenti temporanei nelle zone più esposte. Le fulminazioni sono frequenti, con lampi che solcano il cielo a breve distanza l’uno dall’altro e tuoni che si susseguono senza pause, segnale di celle temporalesche particolarmente attive.

Questa instabilità, però, non rimarrà confinata al solo Pescarese. Le strutture temporalesche, alimentate da aria più fredda in quota e da un mare ancora relativamente mite, tendono ad estendersi verso le aree interne e verso sud lungo la fascia adriatica, andando a interessare anche Chietino, Teramano e, a tratti, l’entroterra aquilano. Si tratta di fenomeni spesso irregolari e a macchia di leopardo: alcune zone possono essere colpite da violenti rovesci, mentre a pochi chilometri di distanza la pioggia resta debole o del tutto assente.

Il rischio principale, in queste condizioni, è legato proprio alla natura improvvisa e intensa dei temporali. In pochi minuti possono cadere quantitativi di pioggia tali da mettere in difficoltà i sistemi di drenaggio urbano, con possibili allagamenti di sottopassi, scantinati e tratti stradali depressi. Non mancano le raffiche di vento, che accompagnano l’ingresso dei nuclei più attivi e possono provocare locali cadute di rami o difficoltà per chi si trova alla guida.

Nel corso del pomeriggio e della sera, i temporali continueranno a svilupparsi e rigenerarsi, mantenendo l’Abruzzo sotto una sorta di “cintura instabile” ancora per diverse ore. Solo in tarda serata si potrà assistere a una graduale attenuazione dei fenomeni, con piogge in esaurimento e nubi in lenta attenuazione, sebbene qualche rovescio residuo possa ancora interessare le aree costiere.

Maltempo Abruzzo, forte instabilità sul Pescarese

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