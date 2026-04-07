Maltempo Abruzzo, frana e crisi idrica nel Teatino: ok ad attingimento dal fiume Trigno

Un provvedimento urgente della Giunta regionale ha autorizzato l’attingimento di 80 litri al secondo di acqua dal fiume Trigno per fronteggiare l’emergenza idrica nell’area industriale di Pian Sant’Angelo, in provincia di Chieti, e nei comuni costieri. Lo hanno annunciato l’assessore regionale alle attività Produttive, Tiziana Magnacca, il senatore Etelwardo Sigismondi e il consigliere regionale Francesco Prospero, sottolineando che i tecnici sono al lavoro per ripristinare la condotta interrotta per oltre 60 metri a causa di alcuni smottamenti a Fresagrandinaria (Chieti), causati dal maltempo dei giorni scorsi.

Entro domani pomeriggio entreranno in esercizio le pompe in località Pietrafracida a Lentella (Chieti), garantendo una portata di 80 litri al secondo, hanno assicurato gli amministratori. “È questo un primo importante intervento, anche se occorreranno fondi straordinari per consentire la piena operatività e la messa in sicurezza delle reti gestite da Azienda regionale per le attività produttive (Arap) Servizi“, hanno concluso gli esponenti politici.

Nonostante il guasto, l’area industriale di San Salvo (Chieti) non registrerebbe, al momento, alcuna criticità grazie alle riserve di 25mila metri cubi di acqua garantite dall’Azienda regionale per le attività produttive (Arap Servizi) e all’uso dei pozzi d’emergenza in collaborazione con il Consorzio di bonifica Sud.

A Castiglione Messer Marino postazione aggiuntiva del 118

Per garantire la copertura dell’emergenza nell’Alto Vastese, la Asl Lanciano Vasto Chieti ha attivato da alcuni giorni a Castiglione Messer Marino una postazione aggiuntiva del 118, operativa 24 ore su 24. La misura è stata adottata in seguito ai problemi di viabilità causati dal maltempo, che in quell’area hanno reso più difficili i collegamenti e aumentato i tempi di percorrenza. “La postazione aggiuntiva – spiega il direttore generale della Asl, Mauro Palmieri – è stata attivata per evitare che il territorio resti senza copertura quando l’ambulanza in servizio è impegnata in trasferimenti che, a causa dei danni alla viabilità, richiedono più tempo del normale. Una misura che conferma la flessibilità dei servizi di emergenza nel rispondere con prontezza alle criticità del territorio: si rafforza la presenza dove e quando si rende necessario, grazie alla disponibilità delle nostre squadre della Medicina d’urgenza e al coordinamento del direttore di Dipartimento Emmanuele Tafuri”. Nello stesso territorio di Castiglione Messer Marino la presenza del medico è sempre garantita, sia nell’emergenza che nella medicina primaria.

Maltempo: il Comune di Chieti avvia la stima dei danni

Il Comune di Chieti ha iniziato a fare la stima dei danni provocati dal maltempo della scorsa settimana, che ha portato a richiedere il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale. Sono attualmente in corso sopralluoghi tecnici su tutto il territorio comunale per valutare l’entità degli interventi necessari. Il 9 aprile è inoltre prevista una riunione operativa che consentirà di avviare i primi interventi in somma urgenza.

“Ci siamo messi immediatamente al lavoro – afferma il sindaco Diego Ferrara – per avere un quadro chiaro e dettagliato dei danni. Parallelamente, abbiamo prodotto provvedimenti di messa in sicurezza attraverso le ordinanze firmate in questi giorni e stanno per divenire operative le azioni necessarie per intervenire con tempestività. Si agirà subito sulle strade e nei luoghi che risultano maggiormente danneggiati, con il ripristino del manto stradale e la messa in sicurezza, esattamente come prevedono le procedure che ci consentono di operare in velocità ed efficacia. Chieti esce sicuramente segnata da questa emergenza, ma è pronta a reagire con determinazione, attraverso un’importante azione di ripristino delle sue ferite e il ritorno progressivo alla normalità”.

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