Maltempo Abruzzo, frana sul Monte Pizzuto distrugge la viabilità nei pressi di Schiavi d’Abruzzo: immagini dal drone mostrano un territorio profondamente ferito | FOTO

Una frana ha trascinato via un tratto della strada comunale alle pendici del Monte Pizzuto, sul versante che sovrasta la frazione Valloni di Schiavi di Abruzzo. Il movimento del terreno ha intaccato la carreggiata, mettendo a nudo il versante e rendendo ancora più fragile una viabilità già provata dal maltempo degli ultimi giorni. Il sindaco di Schiavi di Abruzzo, Luciano Piluso, ha effettuato un primo sopralluogo e ha preso atto di una situazione definita di “totale dissesto” per diverse strade del territorio. L’amministrazione comunale sta predisponendo la rendicontazione dei danni da inviare in Regione, passo necessario per attivare la richiesta di fondi utili alla messa in sicurezza e al ripristino dei collegamenti con le frazioni più esposte al rischio di isolamento.

A documentare con chiarezza l’entità del fenomeno sono le immagini aeree realizzate con il drone lungo il versante orientale del Monte Pizzuto. Gli scatti, a cura di Jacopo Altobelli, mostrano la porzione di strada crollata, le fratture nel manto stradale e il fronte di frana che incide il pendio sopra la frazione Valloni, restituendo visivamente la gravità del dissesto in atto.

Nel bel mezzo di questo scenario incredibilmente complesso, una piccola buona notizia: dopo giorni di pioggia e nuvole basse, su Schiavi di Abruzzo, così come su tutta la regione è finalmente tornato il sole, condizione indispensabile per stabilizzare il terreno e programmare con più serenità i prossimi interventi.

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