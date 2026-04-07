Maltempo Abruzzo: il sindaco di Pescara chiede lo stato di calamità e un tavolo di crisi per il porto

“L’impossibilità per le imbarcazioni di uscire o rientrare in sicurezza sta portando l’intero comparto verso un punto di non ritorno“. Lo ha dichiarato il sindaco di Pescara, Carlo Masci, annunciando la richiesta di attivazione di un tavolo di crisi per il porto di Pescara. Questa mattina, il primo cittadino ha inviato una lettera formale ai Ministeri delle infrastrutture e dei Trasporti, dell’Ambiente e della sicurezza energetica e dell’Interno, oltre che ai vertici della Regione Abruzzo e delle autorità marittime. Nella missiva, Masci ha sollecitato “la dichiarazione dello stato di calamità e interventi di somma urgenza a causa dell’ondata di maltempo che ha reso i fondali impraticabili per l’accumulo di detriti trasportati dal fiume”.

Masci ha sottolineato che “la paralisi colpirebbe la flotta più grande d’Abruzzo e l’intero indotto economico composto da armatori, commercianti e ristoratori”. Il sindaco ha evidenziato come “il problema dell’insabbiamento si protragga da oltre quindici anni e richieda oggi risposte straordinarie, tra cui il ripristino della navigabilità, misure di sostegno economico come la cassa integrazione per i marittimi o l’anticipo del fermo biologico, e l’istituzione di un tavolo permanente presso la Direzione marittima”.

“Il porto di Pescara rappresenta una priorità assoluta non solo per la nostra città, ma per l’intero sistema logistico regionale – ha concluso Masci -. Il fiume funge da collettore di un bacino che attraversa oltre venti Comuni, riversando nell’area portuale ingenti quantità di materiali che bloccano lo scalo e invadono le spiagge”.

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