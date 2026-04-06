Maltempo Abruzzo, la cascata del Parello in piena: la fusione della neve trasforma il torrente in qualcosa di spaventoso | VIDEO

Tre giorni dopo la nevicata, il paesaggio attorno a Quadri, in provincia di Chieti, è già cambiato. Il disgelo ha gonfiato la cascata del Parello, che oggi scende con una forza che non si vede spesso. Lo spettacolo inizia all’ingresso del paese. La cascata cade nel vuoto per oltre 90 metri e nel tempo ha scavato una voragine nella roccia sottostante. Sul fondo si è formato un laghetto dal colore insolito, circondato da pareti ancora innevate e dalla vegetazione che comincia a risvegliarsi. Il Parello è un angolo d’Abruzzo poco conosciuto, tra Quadri e Civitaluparella. È in questi giorni di passaggio che dà il meglio di sé, quando l’inverno cede e l’acqua prende il controllo del paesaggio.

Sugli Appennini il disgelo è una fase chiave del ciclo idrologico. Quando le temperature salgono dopo una nevicata intensa, l’acqua di fusione si somma alla portata normale dei torrenti. Nei bacini piccoli e ripidi, come quelli che alimentano le cascate montane, i livelli crescono in fretta. Se ci si aggiungono le piogge di fine stagione, il risultato è un flusso più potente e scenografico. Ogni cascata diventa qualcosa di diverso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.