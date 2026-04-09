Maltempo Abruzzo, lavori inutili per ora: la provinciale resta chiusa per nuovi crolli e ruscellamenti | VIDEO

Nonostante i lavori di pulizia che hanno portato alla rimozione di tonnellate di fango e detriti, la strada provinciale che collega Schiavi di Abruzzo a Castiglione Messer Marino resta chiusa. Il punto più critico si trova al chilometro 5, dove il ruscellamento dovuto alla fusione della neve e le nuove cadute di materiale franoso continuano a compromettere la sicurezza del transito. Le spettacolari immagini di Francesco Bottone mostrano chiaramente la gravità della situazione: il terreno instabile e il persistere di smottamenti impediscono, al momento, qualsiasi ipotesi di riapertura della provinciale.

A complicare ulteriormente il quadro c’è l’incognita del meteo per i prossimi giorni: dopo una fase più stabile, i modelli indicano la possibilità di un nuovo aumento della nuvolosità e del rischio di piogge tra la metà e la seconda parte della prossima settimana sull’Abruzzo interno, quindi anche sull’area tra Schiavi di Abruzzo e Castiglione Messer Marino.

Un eventuale ritorno delle precipitazioni su terreni già saturi e instabili potrebbe rallentare i lavori di messa in sicurezza e rinviare ancora la riapertura della provinciale, soprattutto nel tratto più delicato del km 5, dove frane e ruscellamenti hanno già provocato i danni maggiori.

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