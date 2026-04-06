Maltempo Abruzzo, le strade franano, i tralicci dell’alta tensione sono a rischio: nell’Alto Vastese l’emergenza non è finita | FOTO

Il sole è tornato a splendere sull’Abruzzo, ma nell’Alto Vastese l’emergenza è tutt’altro che finita. Le frane non si sono fermate. Mangiano la montagna, tratto dopo tratto, e ora minacciano i tralicci dell’alta tensione tra Schiavi d’Abruzzo e Castiglione Messer Marino. Le strade provinciali sono chiuse, collassate o ridotte a sterrato. I tecnici lavorano ogni giorno per tenere in piedi gli ultimi collegamenti rimasti. Nei prossimi giorni i pullman di linea dovrebbero riprendere a girare. Studenti delle superiori verso Agnone, Vasto e Atessa. Pendolari verso la Val di Sangro e l’area industriale di Vasto e San Salvo. Autobus pieni di persone, su strade che franano.

Le amministrazioni locali cercano di evitare il peggio. Il Comune di Castiglione Messer Marino si è mosso per primo: la consigliera delegata alla scuola, Sara Franceschelli, ha contattato i dirigenti scolastici chiedendo la didattica a distanza per una o due settimane, come ai tempi del Covid. L’idea è semplice: guadagnare tempo, ridurre i rischi e ricordare, ancora una volta, quanto l’Alto Vastese sia solo.

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