Maltempo Abruzzo, Marsilio e Ciciliano in sopralluogo: “massimo coordinamento per la sicurezza”

Proseguono le attività di monitoraggio e gestione dell’emergenza maltempo in Abruzzo. Nella giornata odierna si è svolto un sopralluogo congiunto alla presenza del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, del capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, degli assessori regionali Umberto D’Annuntiis e Tiziana Magnacca, del direttore della Protezione Civile regionale Maurizio Scelli, del Direttore generale Vincenzo Rivera e dei tecnici impegnati nelle verifiche. Presenti anche i senatori Guido Quintino Liris e Etel Sigismondi e i consiglieri regionali Marilena Rossi e Francesco Prospero.

Marsilio ha effettuato prima un sopralluogo nell’alto Vastese dove si è verificata la rottura della condotta idrica sul fiume Trigno; successivamente ha sorvolato con un elicottero dei Vigili del Fuoco le aree più critiche per una ricognizione dall’alto, prima di raggiungere Silvi dove si è tenuto un briefing operativo in Comune, con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali, delle strutture di Protezione Civile e delle autorità locali, finalizzato a fare il punto sulla situazione e a definire le prossime azioni.

Coordinamento tra livello nazionale, regionale e comunale

Nel corso dell’incontro è stato ribadito il pieno coordinamento tra livello nazionale, regionale e comunale, con l’obiettivo prioritario di garantire la sicurezza dei cittadini, l’assistenza alle persone coinvolte e il costante monitoraggio dell’area interessata. “Sin dalle prime ore dell’emergenza – ha dichiarato il Presidente Marsilio – è stato attivato un dispositivo operativo efficace, che ha consentito interventi tempestivi e la messa in sicurezza delle persone. Continueremo a seguire passo dopo passo l’evoluzione della situazione, in stretto raccordo con il Dipartimento nazionale e con il territorio. È già partita la ricognizione dei danni e la gestione degli adempimenti connessi allo stato di emergenza sulla piattaforma nazionale che sarà aperta a giorni, condivisa con il Governo. La presenza sul territorio del capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, rappresenta un segnale concreto dell’attenzione del livello nazionale verso una situazione che coinvolge più territori”.

Il capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha evidenziato la piena collaborazione istituzionale e il lavoro congiunto in atto, anche con le Prefetture, sottolineando l’importanza delle verifiche tecniche in corso per orientare gli interventi successivi mentre il sindaco di Silvi Andrea Scordella ha espresso un sentito ringraziamento a tutte le strutture operative e alle istituzioni coinvolte per la rapidità dell’intervento e la vicinanza dimostrata alla comunità locale in un momento particolarmente delicato. Le attività di controllo e presidio del territorio proseguiranno nelle prossime ore, con il coinvolgimento continuo dei tecnici e delle strutture operative.