Maltempo Abruzzo, Marsilio: “frana di Silvi inclusa nella dichiarazione di stato d’emergenza”

“La frana di Silvi non è stata per nulla ‘dimenticata’ dalla dichiarazione dello stato di emergenza regionale e dalla conseguente richiesta di stato di emergenza nazionale, di cui attendiamo – a breve – la deliberazione del Consiglio dei Ministri che accoglierà la nostra richiesta“. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, riferendosi alla frana di Silvi, “innescata a gennaio, il crollo della palazzina è avvenuto il 28 marzo. Gli eventi che hanno determinato il peggioramento delle condizioni meteorologiche, tali da consentire il realizzarsi dei presupposti per lo stato di emergenza nazionale, sono quelli riconducibili al periodo dal 31 marzo al 3 aprile. La relazione acclusa alla richiesta che abbiamo formalizzato al Governo ieri sera dà conto di tutto ciò. Il peggioramento provocato dall’evento avverso della scorsa settimana porta con sé l’assorbimento dei danni precedenti, inclusi quelli del 28“.