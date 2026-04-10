Maltempo Abruzzo, piogge eccezionali hanno messo in ginocchio i vigneti: danni diffusi e raccolto 2026 a rischio | FOTO

Dopo settimane di piogge intense e continue, in Abruzzo emerge una situazione molto preoccupante per il settore agricolo. La Cia Agricoltori Italiani Abruzzo lancia l’allarme: dai territori stanno arrivando numerose segnalazioni di danni e criticità diffuse, con molte aziende agricole in forte difficoltà. Le precipitazioni eccezionali, cadute tra il 30 gennaio e il 3 aprile, hanno saturato i terreni e provocato prolungati allagamenti. I vigneti sono tra i più colpiti, in particolare quelli con varietà precoci come Chardonnay, Pecorino, Pinot grigio e Viognier, già in fase di germogliamento. Gli agricoltori segnalano ingiallimenti delle foglie, germogli irregolari e arretramenti vegetativi che potrebbero compromettere la produzione di uve 2026.

Nelle zone più colpite — in particolare nel Sangro e nel Vastese — si registrano anche crepe nei terreni, cedimenti strutturali e vigneti sradicati. In alcune aziende i danni arrivano fino al 60% delle coltivazioni. Situazioni gravi si riscontrano anche nel Pescarese, tra Loreto Aprutino, Miglianico e Ripa Teatina.

Con la fine delle piogge, ora si apre una fase delicata di monitoraggio e raccolta dati. La Cia invita le aziende agricole a segnalare tempestivamente i danni agli uffici territoriali per ricevere assistenza nella compilazione delle pratiche ufficiali e accedere rapidamente agli eventuali aiuti.

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