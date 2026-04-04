Maltempo Abruzzo, provincia nel caos: strada distrutta e collegamenti difficili tra Castelguidone e fondovalle Trigno | VIDEO

Il sindaco di Castelguidone, Mario Di Paolo, è impegnato in queste ore a coordinare gli interventi per cercare di rendere di nuovo percorribile la strada provinciale che collega il paese alla fondovalle Trigno. La violenta piena del vallone San Giovanni ha infatti travolto la carreggiata, ‘spezzando’ di colpo i collegamenti tra Castelguidone, l’Alto Vastese e l’importante asse viario della vallata, come è possibile osservare dai video che l’amico Francesco Bottone ci concede. La situazione crea forti disagi soprattutto per studenti e lavoratori pendolari. Quella strada, infatti, è utilizzata ogni giorno dagli autobus che portano ragazzi e lavoratori verso la costa adriatica, dove si trovano scuole, università, uffici e molte attività economiche. Ora, con la provinciale interrotta, raggiungere la costa diventa più difficile e richiede percorsi alternativi più lunghi.

Il Comune segue da vicino l’evolversi dell’emergenza, mentre tecnici e operai sono al lavoro per rimuovere fango e detriti e valutare i danni alla sede stradale. L’obiettivo è ripristinare quanto prima un minimo di viabilità in sicurezza, così da ridurre l’isolamento del territorio e restituire ai cittadini un collegamento fondamentale per la loro vita quotidiana.

Maltempo Abruzzo, provincia nel caos: strada distrutta

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