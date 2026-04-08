Maltempo Abruzzo, provinciale Schiavi d’Abruzzo-Castiglione Messer Marino in ginocchio: detriti e cascate d’acqua invadono la carreggiata | VIDEO

Sulla provinciale che collega Schiavi di Abruzzo a Castiglione Messer Marino si lavora senza sosta per ripristinare la viabilità dopo la frana e i numerosi smottamenti che hanno interessato il tracciato nelle ultime ore. Dalla giornata di ieri i mezzi meccanici sono entrati in azione per farsi largo tra tonnellate di terra e detriti staccatisi dalla montagna, mentre vere e proprie cascate d’acqua scendono dai versanti, alimentate con ogni probabilità dalla fusione della neve dovuta al sensibile rialzo termico come è possibile osservare dal video che ci invia Francesco Bottone.

La strada provinciale era stata chiusa al traffico dopo che una frana aveva coinvolto un tratto dell’arteria, rendendola di fatto inagibile e pericolosa per automobilisti e residenti. Il maltempo dei giorni scorsi, con piogge insistenti e neve, unito all’elevata saturazione del terreno, avrebbe avuto un ruolo decisivo nell’innescare il movimento franoso, un fenomeno purtroppo frequente nelle zone appenniniche in questo periodo dell’anno.

La chiusura della provinciale sta provocando inevitabili disagi alla circolazione e alla vita quotidiana dei residenti dei piccoli centri dell’Alto Vastese, costretti a utilizzare percorsi alternativi più lunghi e tortuosi. L’amministrazione provinciale, che segue da vicino l’evoluzione della situazione, invita i cittadini alla prudenza e a rispettare il divieto di transito e la segnaletica presente lungo la strada, in attesa di una completa messa in sicurezza e della riapertura al traffico, che al momento non ha ancora una data certa.

Maltempo Abruzzo, detriti e cascate sulla provinciale Schiavi d'Abruzzo-Castiglione Messer Marino

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