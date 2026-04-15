Maltempo Abruzzo, rovesci e temporali colpiscono il Teramano: allagamenti e instabilità diffusa sul versante adriatico | VIDEO

Il vortice depressionario che da diversi giorni mantiene instabile il tempo su molte regioni italiane si sta spostando gradualmente verso la Sicilia, ma continua a influenzare buona parte del Centro-Sud. Intorno al suo centro si muovono impulsi instabili che, nelle ultime ore, hanno dato origine a nuovi episodi di maltempo anche sull’Abruzzo, soprattutto nel teramano dove si registrano locali allagamenti, come è possibile osservare dal video di Nadia Calvarese che arriva da Mosciano.

Nel corso della mattinata e fino al pomeriggio, la regione sarà ancora interessata da cieli molto nuvolosi e rovesci sparsi, localmente a carattere temporalesco. I fenomeni risulteranno più probabili e intensi lungo il versante adriatico e sulle aree pedemontane e collinari interne, ma potranno estendersi anche verso l’Aquilano, la Valle Peligna, la Marsica e l’Alto Sangro. Con il passare delle ore, tuttavia, è attesa una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni: tra la sera e la notte il tempo tenderà a migliorare, aprendo la strada a una fase più stabile per la giornata di domani.

Maltempo Abruzzo, rovesci e temporali nel Teramano: le immagini da Mosciano Sant’Angelo

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