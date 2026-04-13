Maltempo Abruzzo, si rompe condotta idrica a Liscia: ancora a secco i Comuni del Chietino

Proseguono i lavori a Roccaspinalveti, in provincia di Chieti, dove una frana lo scorso 3 aprile ha causato la rottura della condotta principale dell’Acquedotto Sinello, in località Acquaviva, lasciando a secco 15 Comuni. Tecnici e operai della Sasi, società che gestisce il ciclo idrico, lavorano da dieci giorni in condizioni complicate alle quali oggi si è aggiunta la rottura di una condotta nel comune di Liscia, problema che ha reso impraticabile il ripristino della fornitura per quattro dei 15 Comuni senz’acqua. È stato già creato il nuovo collettore e sono state posizionate 5 condotte che, però, non sono sufficienti per erogare il servizio a tutti i Comuni. Intanto si sta procedendo con l’individuazione e successiva riparazione della condotta danneggiata dai nuovi movimenti franosi.

Una situazione “di vera e propria emergenza” dichiara, in una nota, il Presidente della Sasi, Nicola Scaricaciottoli, spiegando le oggettive difficoltà dei lavori che, nonostante tutto, non si sono mai fermati e sottolineando che “in quella zona occorre un intervento strutturale importante. L’auspicio – dice Scaricaciottoli, rivolgendosi al Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – è che anche la Regione, che sta mostrando attenzione e vicinanza alla società e ai sindaci, prenda in considerazione un investimento serio su un territorio che continua a mostrare crepe e fragilità”.

“Una realtà particolarmente complessa”

“La rottura della condotta nel Comune di Liscia ha inevitabilmente condizionato il ripristino della fornitura del servizio per i Comuni di Guilmi, Casalanguida, Carpineto Sinello e Tornareccio, così come era stato ipotizzato, ma per l’instabilità della situazione non è possibile fare programmi, bisogna procedere in base alle condizioni che si presentano. Stiamo affrontando una realtà particolarmente complessa, resa più difficile da fattori esterni alla frana: ci sono difficoltà nel trasporto e pure per le forniture, stiamo cercando di valutare i possibili problemi, ma non tutto è prevedibile. Siamo però a buon punto, è stato creato il nuovo collettore e si è provveduto a posizionare 5 condotte, ma per il ripristino completo della fornitura idrica è necessario posizionarle tutte”, dice Scaricaciottoli.

“Squadre di operai e tecnici non si sono fermati mai, a loro va il grazie mio e di tutto il Cda, dei consiglieri Consuelo Di Martino e Mario Paolini. Grazie anche ai sindaci – prosegue – ai quali chiedo ancora pazienza, comprensione e collaborazione perché condividiamo gli stessi obiettivi. Siamo consapevoli degli enormi disagi per i cittadini e andiamo avanti sperando non ci siano ulteriori problemi e che non siano necessari bruschi e repentini cambi di programma“.

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