Maltempo Abruzzo, ulteriore peggioramento: rischio elevato per la sicurezza a Castiglione Messer Marino, chiusa la strada per Agnone | FOTO

Il Comune di Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti, ha diffuso poco fa un importante avviso alla cittadinanza riguardante la viabilità in direzione Agnone. A causa di un ulteriore cedimento del manto stradale lungo l’ex Strada Statale 86, il transito dei veicoli è stato vietato oltre la Località Manginella. Si tratta di una chiusura necessaria, come spiegato nella comunicazione ufficiale, per “il grave pericolo per la pubblica incolumità” rappresentato dalle attuali condizioni della carreggiata. Le recenti piogge e il peggioramento del terreno hanno reso la sede stradale fortemente compromessa, con importanti deformazioni e rischi di ulteriori cedimenti. Per questo motivo, l’amministrazione comunale raccomanda assolutamente di non percorrere quel tratto, se non in casi di emergenza e sempre sotto la gestione delle autorità competenti.

La strada che collega Castiglione Messer Marino con Agnone rappresenta un’arteria di collegamento essenziale tra l’Abruzzo e il Molise, molto utilizzata sia dai residenti sia da chi transita per motivi di lavoro o studio. La chiusura improvvisa rischia dunque di causare disagi, ma la priorità rimane la sicurezza. Intanto, i tecnici comunali e la Protezione Civile stanno monitorando costantemente la situazione. Nei prossimi giorni sono previsti sopralluoghi e interventi di messa in sicurezza per valutare le modalità di ripristino della viabilità. L’amministrazione invita tutti i cittadini a rispettare il divieto di transito e a informarsi esclusivamente attraverso i canali ufficiali del Comune per aggiornamenti e ulteriori comunicazioni.

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