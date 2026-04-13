Maltempo Abruzzo, valanghe straordinarie sulla Maiella: paesaggi sconvolti e natura in ginocchio | FOTO

Le Rave della Maiella sono state recentemente solcate da valanghe di dimensioni eccezionali, un evento che lascia senza parole per potenza e impatto visivo. Tra tutti i distacchi documentati, quello sulla direttissima della Giumenta Bianca si distingue nettamente: un fronte valanghivo gigantesco, come sottolineato dalle foto di Gianluca Coccia, capace di spazzare via alberi e modificare il paesaggio in modo profondo. Le immagini parlano da sole: enormi lingue di neve compatta e detriti hanno trascinato con sé la vegetazione, lasciando segni evidenti sui versanti, riconoscibili persino da grandi distanze. Chi frequenta abitualmente queste montagne conferma di non aver mai visto nulla di simile.

Gli eventi, seppur spettacolari, non sono del tutto inattesi. Nei giorni precedenti le valanghe era stato dichiarato un pericolo marcato, di grado 4 su 5 nella scala europea. L’abbondante neve caduta, unita a un repentino aumento delle temperature dovuto anche al vento di scirocco, ha destabilizzato il manto nevoso, rendendolo pesante e fragile. La conseguenza è stata una serie di distacchi violenti, simbolo della forza inesorabile della montagna e del delicato equilibrio che regola i suoi ambienti.

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