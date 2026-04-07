Maltempo Afghanistan, inondazioni e frane: almeno 110 morti negli ultimi 12 giorni

Il bilancio delle vittime della violenta ondata di maltempo che ha provocato inondazioni e frane diffuse in molte parti dell’Afghanistan è salito ad almeno 110: è quanto hanno riportato le autorità, sottolineando che altre 7 persone sono disperse e che sono attese ulteriori forti piogge. Tempeste e precipitazioni alluvionali sono iniziate in tutto l’Afghanistan circa 12 giorni fa, colpendo la maggior parte delle 34 province del Paese. Solo nelle ultime 24 ore, 11 persone sono morte e 6 sono rimaste ferite, ha riportato l’Autorità per la gestione dei disastri. Sette persone risultano disperse in incidenti separati, tutte presumibilmente travolte dalle acque alluvionali. Complessivamente, inondazioni, frane e fulmini hanno ucciso 110 persone e e provocato 160 feriti negli ultimi 12 giorni, ha affermato l’autorità, mentre 958 case sono state completamente distrutte e altre 4.155 hanno subito danni parziali.

Più di 325 chilometri di strade sono stati distrutti, mentre anche attività commerciali, terreni agricoli, canali di irrigazione e pozzi di acqua dolce hanno subito danni, colpendo 6.122 famiglie. Le autorità hanno emesso allerte meteo per la giornata odierna per quasi tutto il Paese, avvertendo la popolazione di tenersi lontana da fiumi e zone soggette ad allagamenti. All’inizio di quest’anno, forti nevicate e inondazioni improvvise hanno causato decine di morti in tutto il Paese. Due importanti autostrade sono chiuse da giorni a causa di frane e allagamenti, costringendo i viaggiatori a percorrere lunghe e tortuose strade per raggiungere le loro destinazioni. L’autostrada che collega Kabul a Jalalabad, la principale arteria di collegamento tra la capitale, il confine con il Pakistan e le province orientali afghane, è chiusa da giovedì scorso, mentre la strada che da Jalalabad, la principale città dell’Afghanistan orientale, si dirige a Nord/Est verso le province di Kunar e Nuristan, è bloccata da domenica a causa di una frana.