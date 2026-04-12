Maltempo Algeria, allagamenti e disagi alla circolazione: rovesci intensi tra Jijel ed El Milia mettono in crisi strade e collegamenti | FOTO

Un nuovo episodio di severo maltempo sta interessando il nord dell’Algeria, con piogge intense e temporali localmente forti. Le zone più colpite al momento risultano quelle tra Jijel ed El Milia, dove rovesci torrenziali hanno causato allagamenti su alcuni tratti della strada nazionale 43, soprattutto fra Boutiass e Laraba. Le precipitazioni proseguono anche su Orano e aree limitrofe, con piogge a tratti intermittenti ma persistenti. Il servizio meteorologico algerino mantiene l’allerta per possibili episodi di pioggia intensa accompagnati da forti raffiche di vento.

Nelle regioni interne, tra Megdoul e Boussaâda, il tempo rimane instabile: nubi compatte, piogge occasionali e temperature inferiori alla media stagionale, segnalano il passaggio di una perturbazione fredda e umida.

La Protezione Civile invita alla prudenza negli spostamenti, in particolare lungo le arterie soggette ad allagamenti rapidi e nelle aree depresse dei centri urbani. Si raccomanda di evitare i punti notoriamente critici durante i picchi di precipitazione, di informarsi sulle condizioni delle strade prima di mettersi in viaggio e di seguire con attenzione gli aggiornamenti dei bollettini meteo ufficiali.