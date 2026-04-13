Maltempo Algeria, neve tardiva sorprende il Maghreb: El Dhaya passa dal caldo primaverile a un paesaggio invernale | VIDEO

Dopo una settimana caratterizzata da caldo fuori stagione e polvere in sospensione, le alture di El Dhaya, a sud della provincia di Sidi Bel Abbès, si sono improvvisamente ritrovate sotto una fitta nevicata, in un periodo in cui qui le temperature diurne tendono ormai a salire in modo sensibile in primavera. Il ciclone afro-mediterraneo che ha raggiunto la regione ha innescato rovesci di neve intensi sulle quote più elevate, regalando alla zona un autentico scenario invernale con paesaggi completamente imbiancati.

Si tratta di un evento considerato anomalo per la stagione, perché arriva dopo una fase più tipica della tarda primavera, con clima mite o già caldo e precipitazioni scarse. La nevicata tardiva su El Dhaya mette in evidenza quanto possano essere marcati i contrasti termici tra le masse d’aria che interessano il Maghreb in questo periodo, capaci nel giro di poche ore di passare dalla polvere sahariana a veri e propri scenari da pieno inverno in montagna.