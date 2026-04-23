Maltempo Algeria, piogge intense e fulmini: temporali colpiscono Khenchela | VIDEO

Nel corso delle ultime ore l’area di Khenchela, nell’Algeria nord-orientale, è stata interessata da una fase di instabilità atmosferica che ha favorito la formazione di rovesci e temporali, in alcuni casi anche di forte intensità. Si tratta di un peggioramento legato al passaggio di correnti più umide nei bassi strati, capaci di innescare fenomeni convettivi soprattutto sulle zone interne e sugli altopiani. Le condizioni meteo hanno visto un aumento della nuvolosità già nel corso del pomeriggio, seguito dallo sviluppo di celle temporalesche sparse, localmente organizzate. In diversi centri della provincia si sono registrati episodi di pioggia intensa ma di breve durata, accompagnati da una frequente attività elettrica e da improvvise raffiche di vento.

Non sono esclusi disagi localizzati, in particolare nei contesti urbani, dove la forte intensità delle precipitazioni può causare temporanei allagamenti e difficoltà alla circolazione. Le raffiche associate ai temporali, inoltre, possono sollevare polvere e ridurre la visibilità, soprattutto nelle aree più esposte. Secondo gli ultimi aggiornamenti, questa fase instabile è destinata a esaurirsi nelle prossime ore, lasciando spazio a un graduale miglioramento. Nei giorni successivi è atteso un ritorno a condizioni più stabili, con cielo in prevalenza poco nuvoloso e fenomeni più isolati.