Maltempo Algeria, piogge torrenziali e alluvioni ad Aïn M’lila, nella provincia di Oum El Bouaghi | FOTO

Maltempo Algeria: piene improvvise colpiscono Aïn M’lila dopo piogge abbondanti, con strade invase dall’acqua e disagi nei quartieri più bassi

Il maltempo non molla la presa in Algeria. Oggi, infatti, si sono verificate piene improvvise nella città di Aïn M’lila (provincia di Oum El Bouaghi) nella notte tra lunedì e martedì, a causa delle piogge abbondanti che hanno colpito la zona orientale dell’Algeria. Secondo quanto riportato dal canale locale Madinat Aïn Beïda e da diverse pagine meteo algerine, rovesci di forte intensità hanno provocato il rapido deflusso dell’acqua nelle strade e in alcuni quartieri bassi della città.

Nei giorni scorsi le autorità e i centri di previsione locale avevano già lanciato avvisi di possibile rischio di piene e inondazioni, soprattutto nel nord-ovest di Oum El Bouaghi, nel sud-ovest di Mila e nel nord della provincia di Batna, dove erano attese precipitazioni comprese tra 70 e 90 mm.

Alluvione Algeria 14 aprile

Le condizioni meteorologiche rimangono instabili in varie aree dell’est del Paese, con la possibilità di ulteriori episodi temporaleschi nelle prossime ore, in particolare nelle zone interne e montuose.

 

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