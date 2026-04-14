Maltempo Algeria, piogge torrenziali e alluvioni ad Aïn M’lila, nella provincia di Oum El Bouaghi | FOTO

Il maltempo non molla la presa in Algeria. Oggi, infatti, si sono verificate piene improvvise nella città di Aïn M’lila (provincia di Oum El Bouaghi) nella notte tra lunedì e martedì, a causa delle piogge abbondanti che hanno colpito la zona orientale dell’Algeria. Secondo quanto riportato dal canale locale Madinat Aïn Beïda e da diverse pagine meteo algerine, rovesci di forte intensità hanno provocato il rapido deflusso dell’acqua nelle strade e in alcuni quartieri bassi della città.

Nei giorni scorsi le autorità e i centri di previsione locale avevano già lanciato avvisi di possibile rischio di piene e inondazioni, soprattutto nel nord-ovest di Oum El Bouaghi, nel sud-ovest di Mila e nel nord della provincia di Batna, dove erano attese precipitazioni comprese tra 70 e 90 mm.

Le condizioni meteorologiche rimangono instabili in varie aree dell’est del Paese, con la possibilità di ulteriori episodi temporaleschi nelle prossime ore, in particolare nelle zone interne e montuose.