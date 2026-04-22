Maltempo Algeria: piogge torrenziali provocano colate di fango e allagamenti a Batna | FOTO

L’Algeria torna a fare i conti con il maltempo. Nelle ultime ore, piogge intense hanno colpito la provincia di Batna, provocando la formazione di colate di fango e allagamenti localizzati, soprattutto lungo le strade e nei piccoli canali di drenaggio. Le immagini diffuse mostrano acqua torbida e detriti che invadono i margini stradali, mentre alcuni tratti appaiono erosi dalla forza del deflusso. In diversi punti, i corsi d’acqua minori risultano già pieni, aumentando il rischio di esondazioni improvvise in caso di nuovi rovesci.

Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo, l’est dell’Algeria è interessato da una fase di marcata instabilità che continuerà anche nei prossimi giorni, con temporali frequenti e localmente intensi. Aprile, già tra i mesi più piovosi per Batna, si conferma quindi un periodo critico, soprattutto nelle aree urbane dove il sistema di drenaggio può risultare insufficiente.

Le autorità e la Protezione civile invitano alla massima prudenza, in particolare evitando le zone soggette a ristagni d’acqua e i letti dei torrenti, che possono riempirsi rapidamente durante i temporali.