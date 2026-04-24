Maltempo Algeria: rischio alluvioni tra El Maamoura e Daya Zrakat, nella provincia di Saïda | VIDEO

Una situazione meteo particolarmente delicata si sta delineando nel sud della provincia di Saïda, in particolare tra El Maamoura e Daya Zrakat, dove le condizioni atmosferiche favoriscono lo sviluppo di temporali intensi nelle prossime ore. Secondo le ultime analisi, la combinazione tra umidità nei bassi strati e instabilità in quota potrebbe innescare celle temporalesche capaci di scaricare piogge forti in tempi molto brevi. Si tratta di uno scenario ben noto in quest’area caratterizzata da altopiani e piccoli corsi d’acqua temporanei, dove il deflusso può attivarsi rapidamente. In passato, episodi simili hanno già provocato piene improvvise e danni alle attività agricole, soprattutto quando i rovesci sono stati accompagnati da raffiche discendenti e grandinate.

Anche per la giornata di domani si prevede una persistenza dell’instabilità, con temporali più probabili tra il pomeriggio e la sera. Le precipitazioni, pur non continue, potrebbero risultare localmente intense e ripetersi nel corso della giornata, aumentando la saturazione del suolo e il rischio di ruscellamenti verso gli oued e le strade rurali della zona.

Particolarmente esposto risulta il tratto stradale tra El Maamoura e Daya Zrakat, dove l’acqua può accumularsi rapidamente nei punti più bassi e in prossimità degli attraversamenti. Anche precipitazioni cadute a diversi chilometri di distanza possono contribuire all’innalzamento dei livelli idrici, a causa della conformazione del territorio che convoglia le acque verso valle.

Alla luce di queste condizioni, si raccomanda prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle ore serali, quando l’attività temporalesca tende a intensificarsi. L’evoluzione resterà infatti molto locale e variabile, rendendo fondamentale seguire gli aggiornamenti in tempo reale e gli eventuali avvisi delle autorità meteorologiche algerine.