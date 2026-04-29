Maltempo Algeria, violenti temporali e downburst nel Nord: situazione critica da Chlef a Ténès | VIDEO

Una violenta ondata di temporali sta colpendo il nord dell’Algeria in queste ore, con piogge torrenziali, raffiche intense e locali fenomeni estremi. La situazione più critica si registra nella provincia di Chlef, dove la città costiera di Ténès è stata investita da un forte temporale già nel pomeriggio del 28 aprile, accompagnato da downburst e precipitazioni abbondanti che stanno proseguendo anche oggi, mercoledì 29. L’attività temporalesca si estende su un’ampia fascia del Paese, coinvolgendo numerose wilaya tra il centro e l’est, tra cui Médéa, Tiaret, Bouira e M’Sila, oltre alle aree costiere di Tizi Ouzou e Béjaïa. Anche il settore orientale, da Sétif fino ad Annaba, El Tarf e Souk Ahras, è interessato da celle temporalesche intense.

Le previsioni indicano la persistenza di condizioni instabili, con nuovi rovesci e temporali localmente forti nelle prossime ore. Il rischio principale resta legato a piogge intense e raffiche improvvise, in un contesto già segnato negli ultimi giorni da episodi di maltempo severo, tra cui grandinate rilevanti in diverse regioni del Paese.

Negli ultimi mesi l’Algeria sta facendo i conti sempre più spesso con violenti temporali, piogge torrenziali e fenomeni meteo estremi. Questi episodi colpiscono in particolare le regioni settentrionali e costiere, dove il contrasto tra aria umida in risalita dal Mediterraneo e aria più fresca in quota favorisce lo sviluppo di celle temporalesche molto intense. Diverse aree del Paese hanno già sperimentato nubifragi, allagamenti improvvisi, grandinate e forti raffiche di vento, con disagi alla circolazione e danni locali. In alcuni casi si sono sviluppati temporali organizzati e supercelle, capaci di scaricare grandi quantitativi di pioggia in poco tempo e di generare condizioni pericolose per la popolazione.

Questa frequenza di eventi violenti sta mettendo in evidenza il potenziale convettivo del nord Africa, in un contesto in cui gli episodi di maltempo severo sembrano sempre più concentrati ma anche più intensi. Per le prossime settimane sarà fondamentale monitorare con attenzione le nuove fasi instabili, soprattutto nelle aree già provate dalle recenti ondate di maltempo.