Maltempo Algeria, violenti temporali e grandinate nell’Est: strade allagate tra Mila, Guelma e Costantina | FOTO

Una serie di violenti temporali ha colpito tra la serata di ieri, la notte e la mattinata odierna diverse regioni dell’est dell’Algeria, causando grandinate, allagamenti e disagi alla circolazione, soprattutto tra le province di Mila, Guelma e Costantina. Nel settore occidentale di Mila, una cella temporalesca particolarmente intensa ha scaricato chicchi di grandine lungo la strada tra Ahmed Rachedi e Ain El Kahla, imbiancando il paesaggio in pochi minuti e rendendo difficoltoso il traffico. Le immagini diffuse sui social mostrano la forza del fenomeno, con precipitazioni concentrate ma molto violente.

Situazione simile anche a Hammam Debagh, nella provincia di Guelma, dove piogge abbondanti e rovesci temporaleschi accompagnati da grandine hanno interessato l’area durante la notte. La conformazione del territorio, caratterizzata da pendii e vallate, ha favorito un rapido deflusso dell’acqua, aumentando i disagi in diverse zone.

Le criticità maggiori si sono registrate però nella città nuova di Ali Mendjeli, a Costantina, dove le intense precipitazioni hanno provocato vere e proprie colate d’acqua lungo le strade urbane. I video mostrano carreggiate trasformate in torrenti, con interventi della protezione civile e situazioni di potenziale pericolo nelle aree più basse.

Si tratta di un fenomeno noto per questa zona, già in passato colpita da allagamenti improvvisi durante temporali brevi ma molto intensi. La combinazione tra forte pioggia in poco tempo e sistemi di drenaggio non sempre adeguati continua infatti a rappresentare un fattore di rischio per i quartieri in espansione. Alla base dell’episodio, l’interazione tra aria umida nei bassi strati e un impulso di aria più fredda in quota, che ha favorito lo sviluppo di temporali localizzati ma estremamente attivi, capaci di scaricare grandi quantità di pioggia in tempi molto ridotti.