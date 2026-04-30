Maltempo Algeria, violenti temporali e grandine colpiscono il Nord di Sétif | VIDEO

Una forte ondata di maltempo ha interessato oggi il nord della provincia di Sétif, in Algeria, dove temporali intensi hanno scaricato piogge abbondanti e grandine anche di grandi dimensioni, causando disagi e allagamenti locali. Le aree più colpite risultano quelle di Tizi N’Brahim e Aïn Sebt, dove numerosi video diffusi sui social mostrano chicchi di grandine di media e grossa taglia accompagnati da rovesci molto intensi. In diverse zone si sono formate colate d’acqua e piccoli flussi lungo le strade, soprattutto nelle aree montuose del nord della regione.

Il peggioramento era stato previsto già nelle scorse ore, con condizioni favorevoli allo sviluppo di celle temporalesche particolarmente attive tra Sétif, Jijel, Mila e le zone interne di Costantina e Batna. Alla base dell’instabilità, l’afflusso di aria umida dal Mediterraneo che ha alimentato forti correnti ascensionali, favorendo la formazione di nubi temporalesche cariche di pioggia e grandine. I fenomeni si sono concentrati soprattutto nel pomeriggio, risultando localmente intensi ma di breve durata, come tipico degli episodi convettivi primaverili nella regione.