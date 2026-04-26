Maltempo Algeria: violenti temporali e rischio alluvioni tra pomeriggio e sera | VIDEO

Una nuova fase di maltempo interessa il nord dell’Algeria, dove nelle prossime ore sono attesi temporali anche intensi, soprattutto tra il pomeriggio e la sera. Le condizioni atmosferiche restano favorevoli allo sviluppo di celle temporalesche a causa della presenza di aria umida e instabile, in particolare sugli strati medi. Le zone più coinvolte saranno il settore centro-occidentale, le regioni centrali e orientali e l’area montuosa dell’Aurès. Qui i fenomeni potranno risultare localmente violenti, ma distribuiti in modo irregolare: alcune aree potrebbero essere colpite da forti rovesci mentre altre, a breve distanza, restare quasi all’asciutto. I temporali potranno svilupparsi inizialmente sui rilievi interni e sull’Atlante Sahariano, per poi estendersi localmente anche alle pianure. Tra una fase e l’altra, il cielo potrà presentarsi variabile, ma con una rapida ripresa dell’attività convettiva.

Particolare attenzione va posta al rischio di piogge intense in breve tempo, che potrebbero causare allagamenti e piene improvvise, soprattutto nei piccoli corsi d’acqua e nelle aree urbane con drenaggio limitato. Non si esclude inoltre la possibilità di grandinate, specie nelle zone montuose e sotto i nuclei temporaleschi più attivi. La Protezione Civile raccomanda prudenza negli spostamenti durante i fenomeni più intensi e di evitare le zone a rischio come sottopassi e letti di fiumi. Il quadro resta tipicamente primaverile, con fenomeni molto localizzati e in rapida evoluzione.