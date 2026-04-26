Maltempo Algeria: violenti temporali e rischio alluvioni tra pomeriggio e sera | VIDEO

Instabilità diffusa sul nord del Paese: attesi rovesci localmente violenti, grandine e possibili piene improvvise nelle aree più esposte

Maltempo Algeria 26 aprile

Una nuova fase di maltempo interessa il nord dell’Algeria, dove nelle prossime ore sono attesi temporali anche intensi, soprattutto tra il pomeriggio e la sera. Le condizioni atmosferiche restano favorevoli allo sviluppo di celle temporalesche a causa della presenza di aria umida e instabile, in particolare sugli strati medi. Le zone più coinvolte saranno il settore centro-occidentale, le regioni centrali e orientali e l’area montuosa dell’Aurès. Qui i fenomeni potranno risultare localmente violenti, ma distribuiti in modo irregolare: alcune aree potrebbero essere colpite da forti rovesci mentre altre, a breve distanza, restare quasi all’asciutto. I temporali potranno svilupparsi inizialmente sui rilievi interni e sull’Atlante Sahariano, per poi estendersi localmente anche alle pianure. Tra una fase e l’altra, il cielo potrà presentarsi variabile, ma con una rapida ripresa dell’attività convettiva.

Particolare attenzione va posta al rischio di piogge intense in breve tempo, che potrebbero causare allagamenti e piene improvvise, soprattutto nei piccoli corsi d’acqua e nelle aree urbane con drenaggio limitato. Non si esclude inoltre la possibilità di grandinate, specie nelle zone montuose e sotto i nuclei temporaleschi più attivi. La Protezione Civile raccomanda prudenza negli spostamenti durante i fenomeni più intensi e di evitare le zone a rischio come sottopassi e letti di fiumi. Il quadro resta tipicamente primaverile, con fenomeni molto localizzati e in rapida evoluzione.

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