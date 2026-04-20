Maltempo, ancora instabilità al Nord: temporali e grandine tra Lago di Garda e pianure lombardo-venete | FOTO

Su tutto il territorio compreso tra Lombardia orientale e Veneto è in atto una fase di spiccata variabilità, in linea con il contesto instabile che oggi interessa buona parte del Nord Italia. I cieli si presentano a tratti sereni o poco nuvolosi, ma vengono spesso rapidamente coperti dal passaggio di nubi cumuliformi associate a rovesci e temporali sparsi, più probabili sulle fasce prealpine e pedemontane. In questo momento i fenomeni più organizzati insistono proprio tra il settore bresciano e veronese del Lago di Garda, con celle temporalesche in sviluppo e rigenerazione nei pressi di Salò e lungo la riviera occidentale, in estensione verso la sponda veneta.

Si tratta di precipitazioni spesso a carattere di rovescio o temporale, localmente intense, accompagnate da colpi di tuono, possibili grandinate di piccola taglia e improvvisi rinforzi del vento nelle aree direttamente coinvolte.

Nel corso delle prossime ore la situazione resterà dinamica: nuovi nuclei instabili potranno formarsi e scorrere tra alta pianura lombarda, Garda e settore veneto limitrofo, in un contesto termico ancora relativamente mite ma con contrasti sufficienti ad alimentare la convezione.

Altrove, tra bassa pianura lombarda e parte del Veneto, prevarranno fasi più asciutte e soleggiate, ma non si esclude il transito di qualche rovescio improvviso, tipico delle giornate di instabilità primaverile come questa.

Contesto quindi da variabilità marcata, con alternanza rapida tra schiarite e rovesci, e necessità di monitorare l’evoluzione radar soprattutto sull’asse prealpino–Garda, dove i temporali potranno presentare localmente anche una certa vivacità nelle ore serali.

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