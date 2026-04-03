Maltempo Arabia Saudita, forti piogge e forti venti su Muhayil: allagamenti | VIDEO

Un forte temporale ha scatenato piogge intense e forti venti su Muhayil, città della provincia di Asir, nel sud-ovest dell’Arabia Saudita. Le forti piogge hanno dato origine ad allagamenti, con le strade trasformate in enormi laghi e difficoltà per la circolazione. Notevoli anche i forti venti che hanno sferzato l’area, arrivando anche a ridurre drasticamente la visibilità. Eloquenti le immagini a corredo dell’articolo, che mostrano tutta la forza del temporale e i suoi impatti sulla vita quotidiana della città di Muhayil.